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Шоубиз
https://ria.ru/20211224/shou-1765277462.html
Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"
Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес" - РИА Новости, 24.12.2021
Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"
Название программы "Поле чудес" останется неизменным, об этом договорились Первый канал и телекомпания "ВИД", говорится в пресс-релизе Первого канала. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:03
2021-12-24T10:22
первый канал (телеканал)
шоубиз
общество
леонид якубович
юрий аксюта
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Название программы "Поле чудес" останется неизменным, об этом договорились Первый канал и телекомпания "ВИД", говорится в пресс-релизе Первого канала.Канал напоминает, что ранее перезапущенное шоу планировалось выпускать под названием "Наше Поле чудес"."Первый канал и телекомпания "ВИД" пришли к решению сохранить за шоу "Поле чудес" его историческое название. После смены производителя проекта Леонид Якубович по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало эфира капитал-шоу "Поле чудес", - говорится в сообщении.Также Первый канал и телекомпания "ВИД" договорились о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах. "Поле чудес" - часть истории Первого, где проект и должен продолжить свою эфирную жизнь. Кроме того, "ВИД" передаст Первому каналу весь архив капитал-шоу - более полутора тысяч выпусков", - отмечается в сообщении.Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта отметил, что канал благодарен телекомпании "ВИД" за годы сотрудничества."Мы необыкновенно рады, что с нами остается не только игра и ее бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив, который на данный момент является не просто библиотекой старых выпусков, а еще и документальным свидетельством того, как участники "Поля чудес", а вместе с ними все мы менялись на протяжении более чем трех десятилетий, что для нас было важным и ценным в начале 90-х или середине 2000-х, какие у нас были мечты и планы, надежды и разочарования - ведь по большому счету играть в "Поле чудес" всегда ехали, чтобы поделиться своим важным, а не просто угадать буквы и получить приз", - рассказал Аксюта.
https://ria.ru/20211007/yakubovich-1753525743.html
https://ria.ru/20211007/pole-1753503696.html
https://ria.ru/20201030/polechudes-1582382727.html
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первый канал (телеканал), общество, леонид якубович, юрий аксюта
10:03 24.12.2021 (обновлено: 10:22 24.12.2021)
 
Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"

Первый канал и телекомпания "ВИД" договорились о сохранении названия шоу "Поле чудес"

© Фото : Первый каналОбновленная студия передачи "Поле чудес"
Обновленная студия передачи Поле чудес - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Название программы "Поле чудес" останется неизменным, об этом договорились Первый канал и телекомпания "ВИД", говорится в пресс-релизе Первого канала.
Канал напоминает, что ранее перезапущенное шоу планировалось выпускать под названием "Наше Поле чудес".
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Леонид Якубович ответил на вопрос о своей зарплате
"Первый канал и телекомпания "ВИД" пришли к решению сохранить за шоу "Поле чудес" его историческое название. После смены производителя проекта Леонид Якубович по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало эфира капитал-шоу "Поле чудес", - говорится в сообщении.
Также Первый канал и телекомпания "ВИД" договорились о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах. "Поле чудес" - часть истории Первого, где проект и должен продолжить свою эфирную жизнь. Кроме того, "ВИД" передаст Первому каналу весь архив капитал-шоу - более полутора тысяч выпусков", - отмечается в сообщении.
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Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта отметил, что канал благодарен телекомпании "ВИД" за годы сотрудничества.
"Мы необыкновенно рады, что с нами остается не только игра и ее бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив, который на данный момент является не просто библиотекой старых выпусков, а еще и документальным свидетельством того, как участники "Поля чудес", а вместе с ними все мы менялись на протяжении более чем трех десятилетий, что для нас было важным и ценным в начале 90-х или середине 2000-х, какие у нас были мечты и планы, надежды и разочарования - ведь по большому счету играть в "Поле чудес" всегда ехали, чтобы поделиться своим важным, а не просто угадать буквы и получить приз", - рассказал Аксюта.
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ШоубизПервый канал (телеканал)ОбществоЛеонид ЯкубовичЮрий Аксюта
 
 
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