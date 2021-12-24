https://ria.ru/20211224/serialy-1765298608.html

Россияне назвали лучшие сериалы года

Россияне назвали лучшие сериалы года - РИА Новости, 24.12.2021

Россияне назвали лучшие сериалы года

Телесериалами года, по мнению россиян, стали "След", "Вертинский" и "Тайны следствия", среди кинолент респонденты выбирают старые фильмы, сообщил генеральный... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:53

2021-12-24T11:53

2021-12-24T11:57

культура

общество

валерий федоров

вциом

новости культуры

кино и сериалы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749320963_0:224:2800:1799_1920x0_80_0_0_188527c396e276e5ed20f29fa3acdbce.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телесериалами года, по мнению россиян, стали "След", "Вертинский" и "Тайны следствия", среди кинолент респонденты выбирают старые фильмы, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров."Телесериалами года, по мнению россиян, стали "След", "Вертинский" и "Тайны следствия", их назвали по 3% респондентов", - сказал Фёдоров, представляя результаты опроса в МИА "Россия сегодня".По его словам, лучшими кинолентами 2021 года 7% россиян назвали старые фильмы и сериалы, по 2% "Дюна" и "Небо".Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в декабре 2021 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20211224/kino-1765212457.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий федоров, вциом, новости культуры, кино и сериалы, россия