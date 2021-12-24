https://ria.ru/20211224/serialy-1765298608.html
Россияне назвали лучшие сериалы года
Россияне назвали лучшие сериалы года - РИА Новости, 24.12.2021
Россияне назвали лучшие сериалы года
Телесериалами года, по мнению россиян, стали "След", "Вертинский" и "Тайны следствия", среди кинолент респонденты выбирают старые фильмы, сообщил генеральный... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:53
2021-12-24T11:53
2021-12-24T11:57
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телесериалами года, по мнению россиян, стали "След", "Вертинский" и "Тайны следствия", среди кинолент респонденты выбирают старые фильмы, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров."Телесериалами года, по мнению россиян, стали "След", "Вертинский" и "Тайны следствия", их назвали по 3% респондентов", - сказал Фёдоров, представляя результаты опроса в МИА "Россия сегодня".По его словам, лучшими кинолентами 2021 года 7% россиян назвали старые фильмы и сериалы, по 2% "Дюна" и "Небо".Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в декабре 2021 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, валерий федоров, вциом, новости культуры, кино и сериалы, россия
11:53 24.12.2021 (обновлено: 11:57 24.12.2021)
Россияне назвали лучшие сериалы года
ВЦИОМ: лучшими сериалами года россияне назвали "След", "Вертинский" и "Тайны следствия"