22:33 24.12.2021 (обновлено: 22:35 24.12.2021)
СМИ: в США призвали Байдена работать с ФРГ против "Северного потока — 2"
WP: сенаторы в США призвали Байдена работать с ФРГ, чтобы остановить "Северный поток — 2"
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Роб Портман призвали администрацию президента США Джо Байдена тесно сотрудничать с новым правительством ФРГ, чтобы не допустить ввод в эксплуатацию "Северного потока 2", об этом они написали в статье в газете Wasington Post.
Ранее сообщалось, что более 20 членов палаты представителей и сенаторов США, в том числе Портман, провели видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить безопасность в этой стране.
"Россия недавно использовала свои чрезмерные энергоресурсы в качестве оружия, потребовав геополитических уступок от правительства Молдавии и отказавшись увеличить приток (газа) в Европу во время последнего затруднения в поставках. Администрации (Байдена) следует тесно сотрудничать с новым немецким правительством, чтобы не допустить ввода трубопровода ("Северного потока 2") в эксплуатацию", - говорится в статье.
Портман и Шахин вновь призывают Белый дом рассмотреть возможность введения санкций против проекта.
По мнению сенаторов, администрация также не должна призывать президента Украины Владимира Зеленского соглашаться "на какие-либо уступки вне процесса Минских соглашений."
Политики в очередной раз призывают увеличить поставки вооружений Киеву, в частности предоставить стране "зенитные комплексы, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы."
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
РФ также не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.