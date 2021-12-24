https://ria.ru/20211224/senatory-1765427195.html

СМИ: в США призвали Байдена работать с ФРГ против "Северного потока — 2"

СМИ: в США призвали Байдена работать с ФРГ против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.12.2021

СМИ: в США призвали Байдена работать с ФРГ против "Северного потока — 2"

Американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Роб Портман призвали администрацию президента США Джо Байдена тесно сотрудничать с новым... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T22:33

2021-12-24T22:33

2021-12-24T22:35

в мире

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

джин шахин

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Роб Портман призвали администрацию президента США Джо Байдена тесно сотрудничать с новым правительством ФРГ, чтобы не допустить ввод в эксплуатацию "Северного потока 2", об этом они написали в статье в газете Wasington Post.Ранее сообщалось, что более 20 членов палаты представителей и сенаторов США, в том числе Портман, провели видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить безопасность в этой стране."Россия недавно использовала свои чрезмерные энергоресурсы в качестве оружия, потребовав геополитических уступок от правительства Молдавии и отказавшись увеличить приток (газа) в Европу во время последнего затруднения в поставках. Администрации (Байдена) следует тесно сотрудничать с новым немецким правительством, чтобы не допустить ввода трубопровода ("Северного потока 2") в эксплуатацию", - говорится в статье.Портман и Шахин вновь призывают Белый дом рассмотреть возможность введения санкций против проекта.По мнению сенаторов, администрация также не должна призывать президента Украины Владимира Зеленского соглашаться "на какие-либо уступки вне процесса Минских соглашений."Политики в очередной раз призывают увеличить поставки вооружений Киеву, в частности предоставить стране "зенитные комплексы, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы."В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.РФ также не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211224/potok-1765373681.html

https://ria.ru/20211224/germaniya-1765413779.html

киев

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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, джин шахин, северный поток — 2, россия