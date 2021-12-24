https://ria.ru/20211224/selo-1765371807.html

Школу искусств и кинотеатр открыли в липецком селе

Школу искусств и кинотеатр открыли в липецком селе - РИА Новости, 24.12.2021

Школу искусств и кинотеатр открыли в липецком селе

Детская школа искусств и кинотеатр открылись в пятницу после масштабной реконструкции в селе Красное Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:38

2021-12-24T17:38

2021-12-24T17:38

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Детская школа искусств и кинотеатр открылись в пятницу после масштабной реконструкции в селе Красное Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Работы по ремонту зданий и закупке нового оборудования были организованы в рамках нацпроекта "Культура".По словам главы региона, с момента открытия в 1965 году школа искусств размещалась в здании бывшей начальной школы 1914 года постройки. Хореографией, музыкой, живописью там занимались почти триста ребят.Участие в 2021 году в национальном проекте "Культура" позволило властям региона провести реконструкцию здания на сумму почти 24,5 миллиона рублей и обновить практически все музыкальное оборудование и музыкальную литературу на сумму более 5,3 миллиона рублей.В ходе работ в школе появился современный концертный зал с мультимедийным и звуковым оборудованием, зал хореографии, почти вдвое расширились площади для занятий юных художников и музыкантов. Оборудованы санитарные зоны.Губернатор добавил, что кроме школы искусств, сегодня в Красном открылся и кинотеатр на 40 посадочных мест. Оборудование для него также было приобретено на средства нацпроекта.

https://ria.ru/20211223/podemnye-1765122699.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов