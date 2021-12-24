Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211224/selo-1765371807.html
Школу искусств и кинотеатр открыли в липецком селе
Школу искусств и кинотеатр открыли в липецком селе - РИА Новости, 24.12.2021
Школу искусств и кинотеатр открыли в липецком селе
Детская школа искусств и кинотеатр открылись в пятницу после масштабной реконструкции в селе Красное Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:38
2021-12-24T17:38
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732940932_356:27:1920:907_1920x0_80_0_0_d7c0934a976664650f5864a58311857d.jpg
ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Детская школа искусств и кинотеатр открылись в пятницу после масштабной реконструкции в селе Красное Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Работы по ремонту зданий и закупке нового оборудования были организованы в рамках нацпроекта "Культура".По словам главы региона, с момента открытия в 1965 году школа искусств размещалась в здании бывшей начальной школы 1914 года постройки. Хореографией, музыкой, живописью там занимались почти триста ребят.Участие в 2021 году в национальном проекте "Культура" позволило властям региона провести реконструкцию здания на сумму почти 24,5 миллиона рублей и обновить практически все музыкальное оборудование и музыкальную литературу на сумму более 5,3 миллиона рублей.В ходе работ в школе появился современный концертный зал с мультимедийным и звуковым оборудованием, зал хореографии, почти вдвое расширились площади для занятий юных художников и музыкантов. Оборудованы санитарные зоны.Губернатор добавил, что кроме школы искусств, сегодня в Красном открылся и кинотеатр на 40 посадочных мест. Оборудование для него также было приобретено на средства нацпроекта.
https://ria.ru/20211223/podemnye-1765122699.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732940932_882:49:1920:827_1920x0_80_0_0_6e4e2b27ffae3fe97cede7f9a6912a9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
17:38 24.12.2021
 

Школу искусств и кинотеатр открыли в липецком селе

© Pixabay / debbienews Дети в костюмах для выступления
Дети в костюмах для выступления - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Pixabay / debbienews
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Детская школа искусств и кинотеатр открылись в пятницу после масштабной реконструкции в селе Красное Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Работы по ремонту зданий и закупке нового оборудования были организованы в рамках нацпроекта "Культура".
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 14:51Липецкая область
В Липецкой области начинающие педагоги и лесники получат подъемные
По словам главы региона, с момента открытия в 1965 году школа искусств размещалась в здании бывшей начальной школы 1914 года постройки. Хореографией, музыкой, живописью там занимались почти триста ребят.
Участие в 2021 году в национальном проекте "Культура" позволило властям региона провести реконструкцию здания на сумму почти 24,5 миллиона рублей и обновить практически все музыкальное оборудование и музыкальную литературу на сумму более 5,3 миллиона рублей.
В ходе работ в школе появился современный концертный зал с мультимедийным и звуковым оборудованием, зал хореографии, почти вдвое расширились площади для занятий юных художников и музыкантов. Оборудованы санитарные зоны.
"Село будет жить, если там будут созданы условия как в городе – работа, современные детские сады, школы для образования и развития творческих способностей детей, поликлиники и кинотеатры. К этому мы стремимся в регионе", - отметил Артамонов.
Губернатор добавил, что кроме школы искусств, сегодня в Красном открылся и кинотеатр на 40 посадочных мест. Оборудование для него также было приобретено на средства нацпроекта.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
Лента новостейМолния
Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в СирииУ кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"