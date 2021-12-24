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Украина заподозрила российского министра в переправке людей через границу
Украина заподозрила российского министра в переправке людей через границу - РИА Новости, 24.12.2021
Украина заподозрила российского министра в переправке людей через границу
На Украине подозревают главу Минтранса России Виталия Савельева в организации незаконной переправки людей через госграницу из-за полетов самолетов "Аэрофлота" в РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:40
2021-12-24T16:40
2021-12-24T17:49
в мире
украина
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
аэрофлот
россия
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КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. На Украине подозревают главу Минтранса России Виталия Савельева в организации незаконной переправки людей через госграницу из-за полетов самолетов "Аэрофлота" в Крым, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.В тексте уточняется, что то же относится к одному из его заместителей, чье имя не указано."По данным следствия, подозреваемые, будучи на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика России ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему", — говорится в сообщении.В ведомстве заявили, что полеты нарушали нормы международного права и воздушного права страны.По подсчетам Генпрокуратуры, с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года на полуостров и с него совершили более 34 тысяч рейсов, то есть таким образом перемещались не менее 329 тысяч человек.
https://ria.ru/20211202/belorussiya-1761702895.html
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в мире, украина, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), аэрофлот, россия
16:40 24.12.2021 (обновлено: 17:49 24.12.2021)
Украина заподозрила российского министра в переправке людей через границу
ГП Украины заподозрила главу Минтранса России Савельева в переправке людей через границу
КИЕВ, 24 дек — РИА Новости.
На Украине подозревают главу Минтранса России Виталия Савельева в организации незаконной переправки людей через госграницу из-за полетов самолетов "Аэрофлота
" в Крым, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.
В тексте уточняется, что то же относится к одному из его заместителей, чье имя не указано.
"По данным следствия, подозреваемые, будучи на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика России ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему", — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что полеты нарушали нормы международного права и воздушного права страны.
По подсчетам Генпрокуратуры, с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года на полуостров и с него совершили более 34 тысяч рейсов, то есть таким образом перемещались не менее 329 тысяч человек.