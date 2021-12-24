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Украина заподозрила российского министра в переправке людей через границу

Украина заподозрила российского министра в переправке людей через границу - РИА Новости, 24.12.2021

Украина заподозрила российского министра в переправке людей через границу

На Украине подозревают главу Минтранса России Виталия Савельева в организации незаконной переправки людей через госграницу из-за полетов самолетов "Аэрофлота" в РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:40

2021-12-24T16:40

2021-12-24T17:49

в мире

украина

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

аэрофлот

россия

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КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. На Украине подозревают главу Минтранса России Виталия Савельева в организации незаконной переправки людей через госграницу из-за полетов самолетов "Аэрофлота" в Крым, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.В тексте уточняется, что то же относится к одному из его заместителей, чье имя не указано."По данным следствия, подозреваемые, будучи на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика России ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему", — говорится в сообщении.В ведомстве заявили, что полеты нарушали нормы международного права и воздушного права страны.По подсчетам Генпрокуратуры, с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года на полуостров и с него совершили более 34 тысяч рейсов, то есть таким образом перемещались не менее 329 тысяч человек.

https://ria.ru/20211202/belorussiya-1761702895.html

https://ria.ru/20201118/krym-1585099002.html

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в мире, украина, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), аэрофлот, россия