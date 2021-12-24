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Украина заподозрила российского министра в переправке людей через границу
Украина заподозрила российского министра в переправке людей через границу - РИА Новости, 24.12.2021
Украина заподозрила российского министра в переправке людей через границу
На Украине подозревают главу Минтранса России Виталия Савельева в организации незаконной переправки людей через госграницу из-за полетов самолетов "Аэрофлота" в РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:40
2021-12-24T17:49
в мире
украина
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
аэрофлот
россия
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КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. На Украине подозревают главу Минтранса России Виталия Савельева в организации незаконной переправки людей через госграницу из-за полетов самолетов "Аэрофлота" в Крым, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.В тексте уточняется, что то же относится к одному из его заместителей, чье имя не указано."По данным следствия, подозреваемые, будучи на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика России ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему", — говорится в сообщении.В ведомстве заявили, что полеты нарушали нормы международного права и воздушного права страны.По подсчетам Генпрокуратуры, с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года на полуостров и с него совершили более 34 тысяч рейсов, то есть таким образом перемещались не менее 329 тысяч человек.
https://ria.ru/20211202/belorussiya-1761702895.html
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в мире, украина, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), аэрофлот, россия
16:40 24.12.2021 (обновлено: 17:49 24.12.2021)
 
Украина заподозрила российского министра в переправке людей через границу

ГП Украины заподозрила главу Минтранса России Савельева в переправке людей через границу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. На Украине подозревают главу Минтранса России Виталия Савельева в организации незаконной переправки людей через госграницу из-за полетов самолетов "Аэрофлота" в Крым, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.
В тексте уточняется, что то же относится к одному из его заместителей, чье имя не указано.
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"По данным следствия, подозреваемые, будучи на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика России ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему", — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что полеты нарушали нормы международного права и воздушного права страны.
По подсчетам Генпрокуратуры, с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года на полуостров и с него совершили более 34 тысяч рейсов, то есть таким образом перемещались не менее 329 тысяч человек.
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В миреУкраинаВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)АэрофлотРоссия
 
 
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