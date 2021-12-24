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Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском
Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском - РИА Новости, 24.12.2021
Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском
Санта-Клаус, пролетая над Якутском в ходе своего рождественского "турне" по странам мира, выпил чашку какао, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:26
2021-12-24T16:36
новый год — 2022
общество
сша
санта-клаус
norad
земля
чукотка
якутия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Санта-Клаус, пролетая над Якутском в ходе своего рождественского "турне" по странам мира, выпил чашку какао, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD)."Люди сообщают, что видели в небе над Якутском в России сани с оленями. Якутск - крупнейший город мира из находящихся в зоне вечной мерзлоты и один из самых холодных городов на Земле. Санта при такой суровой температуре с удовольствием пьет чашку горячего какао", - говорится в сообщении командования в Twitter.Свой путь волшебник начал на Северном Полюсе около 14.00 по московскому времени. Сначала он посетил несколько населенных пунктов на Чукотке – первой его остановкой стал поселок Провидения. Затем он полетел в сторону Тихого океана, побывал на нескольких островах и вернулся на территорию России.Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Санта перед отправлением накормил оленей.За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования.Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.
https://ria.ru/20211224/santa-1765337199.html
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общество, сша, санта-клаус, norad, земля, чукотка, якутия, новости - туризм
16:26 24.12.2021 (обновлено: 16:36 24.12.2021)
 
Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском

Санта-Клаус с удовольствием выпил какао, пролетая над Якутском

© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкСкульптура мамонта возле здания окружной администрации города Якутска
Скульптура мамонта возле здания окружной администрации города Якутска - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Санта-Клаус, пролетая над Якутском в ходе своего рождественского "турне" по странам мира, выпил чашку какао, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
"Люди сообщают, что видели в небе над Якутском в России сани с оленями. Якутск - крупнейший город мира из находящихся в зоне вечной мерзлоты и один из самых холодных городов на Земле. Санта при такой суровой температуре с удовольствием пьет чашку горячего какао", - говорится в сообщении командования в Twitter.
Свой путь волшебник начал на Северном Полюсе около 14.00 по московскому времени. Сначала он посетил несколько населенных пунктов на Чукотке – первой его остановкой стал поселок Провидения. Затем он полетел в сторону Тихого океана, побывал на нескольких островах и вернулся на территорию России.
Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.
По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Санта перед отправлением накормил оленей.
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За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.
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