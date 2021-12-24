16:26 24.12.2021 (обновлено: 16:36 24.12.2021)
Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском
Санта-Клаус с удовольствием выпил какао, пролетая над Якутском
© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкСкульптура мамонта возле здания окружной администрации города Якутска
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Санта-Клаус, пролетая над Якутском в ходе своего рождественского "турне" по странам мира, выпил чашку какао, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
"Люди сообщают, что видели в небе над Якутском в России сани с оленями. Якутск - крупнейший город мира из находящихся в зоне вечной мерзлоты и один из самых холодных городов на Земле. Санта при такой суровой температуре с удовольствием пьет чашку горячего какао", - говорится в сообщении командования в Twitter.
People are reporting a sleigh with reindeer in the skies over Yakutsk, Russia. Yakutsk is the largest city in the world in the permafrost zone and is one of the coldest cities on Earth. Santa is enjoying a hot cup of cocoa with these harsh temperatures. #NORADTracksSanta pic.twitter.com/6rMz3KdJZu— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2021
Свой путь волшебник начал на Северном Полюсе около 14.00 по московскому времени. Сначала он посетил несколько населенных пунктов на Чукотке – первой его остановкой стал поселок Провидения. Затем он полетел в сторону Тихого океана, побывал на нескольких островах и вернулся на территорию России.
Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.
По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Санта перед отправлением накормил оленей.
За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.