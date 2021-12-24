https://ria.ru/20211224/santa-1765367508.html

Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском

Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском - РИА Новости, 24.12.2021

Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском

Санта-Клаус, пролетая над Якутском в ходе своего рождественского "турне" по странам мира, выпил чашку какао, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:26

2021-12-24T16:26

2021-12-24T16:36

новый год — 2022

общество

сша

санта-клаус

norad

земля

чукотка

якутия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151278/24/1512782479_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89d29d895e51b388d0173e5357fb3478.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Санта-Клаус, пролетая над Якутском в ходе своего рождественского "турне" по странам мира, выпил чашку какао, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD)."Люди сообщают, что видели в небе над Якутском в России сани с оленями. Якутск - крупнейший город мира из находящихся в зоне вечной мерзлоты и один из самых холодных городов на Земле. Санта при такой суровой температуре с удовольствием пьет чашку горячего какао", - говорится в сообщении командования в Twitter.Свой путь волшебник начал на Северном Полюсе около 14.00 по московскому времени. Сначала он посетил несколько населенных пунктов на Чукотке – первой его остановкой стал поселок Провидения. Затем он полетел в сторону Тихого океана, побывал на нескольких островах и вернулся на территорию России.Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Санта перед отправлением накормил оленей.За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования.Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.

https://ria.ru/20211224/santa-1765337199.html

https://ria.ru/20211224/chekhiya-1765083882.html

сша

земля

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сша, санта-клаус, norad, земля, чукотка, якутия, новости - туризм