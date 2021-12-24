14:31 24.12.2021 (обновлено: 14:38 24.12.2021)
Санта-Клаус прилетел с подарками на Чукотку
Санта-Клаус прилетел с подарками на Чукотку, а затем продолжил путь над территорией России
© AP Photo / Lynne SladkyМужчина в костюме Санта-Клауса
© AP Photo / Lynne Sladky
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Санта Клаус в рамках своего 66-го турне пролетел над Россией и первым делом побывал в поселке Провидения в Чукотском автономном округе России, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
После Провидения Санта залетел в чукотское село Лорино и дальше продолжил путь над территорией РФ.
Рождественское путешествие Санты началось в пятницу примерно в 14.00 мск: волшебник вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.
По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Санта перед отправлением накормил оленей.
За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.