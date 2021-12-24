https://ria.ru/20211224/santa-1765337199.html

Санта-Клаус прилетел с подарками на Чукотку

Санта-Клаус прилетел с подарками на Чукотку - РИА Новости, 24.12.2021

Санта-Клаус прилетел с подарками на Чукотку

Санта Клаус в рамках своего 66-го турне пролетел над Россией и первым делом побывал в поселке Провидения в Чукотском автономном округе России, сообщает... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:31

2021-12-24T14:31

2021-12-24T14:38

сша

санта-клаус

чукотка

россия

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590828165_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_40db7bef5d2cdec147d3a547f3ca8f85.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Санта Клаус в рамках своего 66-го турне пролетел над Россией и первым делом побывал в поселке Провидения в Чукотском автономном округе России, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).После Провидения Санта залетел в чукотское село Лорино и дальше продолжил путь над территорией РФ.Рождественское путешествие Санты началось в пятницу примерно в 14.00 мск: волшебник вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Санта перед отправлением накормил оленей.За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования.Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.

https://ria.ru/20210102/prazdnik-1590575656.html

сша

чукотка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, санта-клаус, чукотка, россия, новости - туризм