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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/sanka-klaus-1765430539.html
В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу - РИА Новости, 24.12.2021
В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
Санта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19 и доставит подарки детям, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T23:58
2021-12-24T23:58
распространение коронавируса
вологодская область
великий устюг
воз
здоровье - общество
дед мороз
санта-клаус
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Санта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19 и доставит подарки детям, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Я могу сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к этому вирусу. Мы с ним провели короткую беседу, у него все хорошо … Мы узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям", - говорится в видеообращении Ван Керкхове, которое ВОЗ опубликовала в Twitter.Российский Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19 в июне этого года. Власти региона сообщили, что доступ в его терем в новогодние праздники будет осуществляться при наличии QR-кода у взрослых о вакцинации или перенесённом заболевании, либо трёхдневный отрицательный ПЦР-тест.
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вологодская область, великий устюг, воз, здоровье - общество, дед мороз, санта-клаус
23:58 24.12.2021
 
В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу

Представитель ВОЗ Керкхове заявила, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу

© AP Photo / Lynne SladkyМужчина в костюме Санта-Клауса во время посещения детей в Майами, США
Мужчина в костюме Санта-Клауса во время посещения детей в Майами, США - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Lynne Sladky
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Санта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19 и доставит подарки детям, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Я могу сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к этому вирусу. Мы с ним провели короткую беседу, у него все хорошо … Мы узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям", - говорится в видеообращении Ван Керкхове, которое ВОЗ опубликовала в Twitter.
Российский Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19 в июне этого года. Власти региона сообщили, что доступ в его терем в новогодние праздники будет осуществляться при наличии QR-кода у взрослых о вакцинации или перенесённом заболевании, либо трёхдневный отрицательный ПЦР-тест.
 
Распространение коронавирусаВологодская областьВеликий УстюгВОЗЗдоровье - ОбществоДед МорозСанта-Клаус
 
 
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