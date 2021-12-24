https://ria.ru/20211224/sanka-klaus-1765430539.html

В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу

В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу - РИА Новости, 24.12.2021

В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу

Санта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19 и доставит подарки детям, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T23:58

2021-12-24T23:58

2021-12-24T23:58

распространение коронавируса

вологодская область

великий устюг

воз

здоровье - общество

дед мороз

санта-клаус

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Санта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19 и доставит подарки детям, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Я могу сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к этому вирусу. Мы с ним провели короткую беседу, у него все хорошо … Мы узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям", - говорится в видеообращении Ван Керкхове, которое ВОЗ опубликовала в Twitter.Российский Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19 в июне этого года. Власти региона сообщили, что доступ в его терем в новогодние праздники будет осуществляться при наличии QR-кода у взрослых о вакцинации или перенесённом заболевании, либо трёхдневный отрицательный ПЦР-тест.

вологодская область

великий устюг

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вологодская область, великий устюг, воз, здоровье - общество, дед мороз, санта-клаус