В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
Представитель ВОЗ Керкхове заявила, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
© AP Photo / Lynne SladkyМужчина в костюме Санта-Клауса во время посещения детей в Майами, США
© AP Photo / Lynne Sladky
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Санта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19 и доставит подарки детям, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Я могу сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к этому вирусу. Мы с ним провели короткую беседу, у него все хорошо … Мы узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям", - говорится в видеообращении Ван Керкхове, которое ВОЗ опубликовала в Twitter.
Merry Christmas Eve to all of you who celebrate. 🎄— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) December 24, 2021
May you have a peaceful, restful and safe holiday and a healthy 2022!
Thank you to public health and medical professionals all over the world fighting this pandemic. Let’s end #COVID19 in 2022. We can do it. https://t.co/MuHZKaY3KK
Российский Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19 в июне этого года. Власти региона сообщили, что доступ в его терем в новогодние праздники будет осуществляться при наличии QR-кода у взрослых о вакцинации или перенесённом заболевании, либо трёхдневный отрицательный ПЦР-тест.