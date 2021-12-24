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Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной - РИА Новости, 24.12.2021
Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что очень обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной и надеется, что ситуацию удастся разрешить при помощи... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T23:41
2021-12-24T23:41
2021-12-24T23:41
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КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что очень обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной и надеется, что ситуацию удастся разрешить при помощи мирного диалога."Мы очень обеспокоены этой ситуацией (напряженностью между РФ и Украиной – ред.)... Надеюсь, что все участники, вовлеченные в эту дискуссию, смогут найти мирные решения. Единственное разумное решение - это диалог, мирное разрешение ситуации. Мы надеемся на мир", - заявила Санду в эфире телеканала RTR Moldova.Она отметила, что нейтралитет Молдавии прописан в конституции республики и он "будет полным", когда на ее территории "не будет никаких иностранных войск".В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20211224/referendum-1765392522.html
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в мире, украина, молдавия, румыния, майя санду, россия
Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
Президент Молдавии Санду заявила, что обеспокоена напряженностью между Москвой и Киевом