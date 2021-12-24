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Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале - РИА Новости, 24.12.2021
Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внести частные детские сады в текст закона о материнском капитале,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T00:46
2021-12-24T00:46
общество
пенсионный фонд рф
борис титов
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внести частные детские сады в текст закона о материнском капитале, говорится в направленном им вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.В нем указывается, что в адрес бизнес-омбудсмена в течение нескольких лет поступают "обращения, связанные с отказами органами Пенсионного фонда РФ в оплате гражданами за счет материнского (семейного) капитала услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями".Проблема кроется в том, что в законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и в постановлении правительства РФ №926, которые регламентируют правила направления средств маткапитала на цели образования, упоминаются только образовательные организации, но не индивидуальные предприниматели (ИП).Родители, тем не менее, не раз успешно оспаривали в судах подобные отказы со стороны органов ПФР, говорится в письме. Суды, выносящие решения в их пользу, неизменно ссылаются на закон "Об образовании в Российской Федерации", который приравнивает ИП, занимающихся образовательной деятельностью, к образовательным организациям. Аналогичную позицию, подтверждающую право ИП получать оплату своих образовательных услуг за счет материнского капитала, неоднократно занимали и органы прокуратуры.Однако позиция ПФР остается прежней: вплоть до внесения изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" отделения ПФР будут продолжать отказывать родителям в этом вопросе, отмечается в письме."Надеемся, что поправки в законе все же появятся. Сделать это несложно, а родители будут избавлены от необходимости тратить время и усилия на то, чтобы отстаивать свое законное право через суд",- комментирует Титов.
https://ria.ru/20211207/matkapital-1762536734.html
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общество, пенсионный фонд рф, борис титов, россия
00:46 24.12.2021
 
Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале

Омбудсмен Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внести частные детские сады в текст закона о материнском капитале, говорится в направленном им вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В нем указывается, что в адрес бизнес-омбудсмена в течение нескольких лет поступают "обращения, связанные с отказами органами Пенсионного фонда РФ в оплате гражданами за счет материнского (семейного) капитала услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями".
Проблема кроется в том, что в законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и в постановлении правительства РФ №926, которые регламентируют правила направления средств маткапитала на цели образования, упоминаются только образовательные организации, но не индивидуальные предприниматели (ИП).
Родители, тем не менее, не раз успешно оспаривали в судах подобные отказы со стороны органов ПФР, говорится в письме. Суды, выносящие решения в их пользу, неизменно ссылаются на закон "Об образовании в Российской Федерации", который приравнивает ИП, занимающихся образовательной деятельностью, к образовательным организациям. Аналогичную позицию, подтверждающую право ИП получать оплату своих образовательных услуг за счет материнского капитала, неоднократно занимали и органы прокуратуры.
Однако позиция ПФР остается прежней: вплоть до внесения изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" отделения ПФР будут продолжать отказывать родителям в этом вопросе, отмечается в письме.
"Надеемся, что поправки в законе все же появятся. Сделать это несложно, а родители будут избавлены от необходимости тратить время и усилия на то, чтобы отстаивать свое законное право через суд",- комментирует Титов.
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ОбществоПенсионный фонд РФБорис ТитовРоссия
 
 
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