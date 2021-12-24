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Русское географическое общество выбрало лучших гидов России

Русское географическое общество выбрало лучших гидов России - РИА Новости, 24.12.2021

Русское географическое общество выбрало лучших гидов России

В московской штаб-квартире Русского географического общества состоялось заседание жюри IV конкурса "Лучший гид России", в ходе которого были определены... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:35

2021-12-24T14:35

2021-12-24T14:35

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В московской штаб-квартире Русского географического общества состоялось заседание жюри IV конкурса "Лучший гид России", в ходе которого были определены победители проекта, сообщает пресс-служба.С мая по сентябрь на сайт лучшийгид.рф прислали более 800 видеопрогулок из разных регионов и городов России. Большое количество роликов было снято с использованием компьютерной графики и с оригинальными анимационными вставками.Существенно расширилась и география конкурса – в этом году заявки поступили практически из всех регионов страны."Многие участники, чтобы привлечь внимание к своему рассказу, демонстрировали не только прекрасные знания края, но и выбирали оригинальные стили подачи информации: проводили экскурсии на велосипеде, самокате и даже воздушном шаре, переодевались в исторические и национальные костюмы, исполняли обрядовые танцы, народные песни и читали рэп", – уточняют в пресс-службе РГО.Работы оценивались в четырех основных номинациях и одной детской. Самой популярной из них стал "Город": почти половина от общего количества роликов была ей посвящена. Хороший отклик получил и дебютант этого года – номинация "Нижний Новгород". Больше 70 видео-экскурсий было прислано из города на Волге.В жюри конкурса вошли эксперты из регионов России, представители туриндустрии из разных частей страны – от Крыма до Байкала, известные путешественники и тревел-журналисты.Победители каждой из основных номинаций получат по 100 000 рублей, а обладателям второго и третьего мест будут вручены дипломы и памятные подарки от Русского географического общества. Список победителейВсе работы, присланные на конкурс 2021 года и прошедшие техническую премодерацию, выложены на сайте проекта лучшийгид.рф.Номинация "Город"I место – Денис Зоткин за ролик о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте;II место – Виталий Власов за видео-экскурсию о достопримечательностях Выборга;III место – Виталий Калашников с роликом о московских палатах, сохранившихся с XVII века.Номинация "Музей"I место – Ксения Артемьева из Иркутска за ролик о "Музее на свалке";II место – Кирилл Баркин из Арзамаса за рассказ о музее Русского Патриаршества;III место – Наталья Колова из города Семёнов за видеоэкскурсию по местному историко-художественному музею.Номинация "Экотуризм"I место – Александр Пермяков за яркий рассказ о геопарке "Алтай";II место – Роман Егоров за видеоролик, посвященный поселку Териберка (Мурманская обл.);III место – Ярослав Жирков из Волгограда за ролик о природных достопримечательностях Волгоградской области.Номинация "До 18 лет"I место – Матвей Кочергин из Омска за рассказ про трассу Сибирского международного марафона;II место – Анна Жлудова за экскурсию по Екатерининскому парку в городе Пушкин;III место – Анна Попова из Санкт-Петербурга за видеоролик об усадьбе Великого князя Бориса Владимировича.Номинация "Нижний Новгород"I место – Евгений Павлов за рассказ о падающей колокольне Вознесенского Печерского монастыря;II место – Елена Репина за видеоэкскурсию про туристические места Нижнего Новгорода;III место разделили нижегородцы Сергей Севастьянов за ролик про берег Волги и Анатолий Шкиль с рассказом о Чкаловской лестнице.

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

https://ria.ru/20210106/rossiya-1589712545.html

https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html

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