https://ria.ru/20211224/rgo-1765333565.html
Русское географическое общество выбрало лучших гидов России
Русское географическое общество выбрало лучших гидов России - РИА Новости, 24.12.2021
Русское географическое общество выбрало лучших гидов России
В московской штаб-квартире Русского географического общества состоялось заседание жюри IV конкурса "Лучший гид России", в ходе которого были определены... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:35
2021-12-24T14:35
2021-12-24T14:35
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В московской штаб-квартире Русского географического общества состоялось заседание жюри IV конкурса "Лучший гид России", в ходе которого были определены победители проекта, сообщает пресс-служба.С мая по сентябрь на сайт лучшийгид.рф прислали более 800 видеопрогулок из разных регионов и городов России. Большое количество роликов было снято с использованием компьютерной графики и с оригинальными анимационными вставками.Существенно расширилась и география конкурса – в этом году заявки поступили практически из всех регионов страны."Многие участники, чтобы привлечь внимание к своему рассказу, демонстрировали не только прекрасные знания края, но и выбирали оригинальные стили подачи информации: проводили экскурсии на велосипеде, самокате и даже воздушном шаре, переодевались в исторические и национальные костюмы, исполняли обрядовые танцы, народные песни и читали рэп", – уточняют в пресс-службе РГО.Работы оценивались в четырех основных номинациях и одной детской. Самой популярной из них стал "Город": почти половина от общего количества роликов была ей посвящена. Хороший отклик получил и дебютант этого года – номинация "Нижний Новгород". Больше 70 видео-экскурсий было прислано из города на Волге.В жюри конкурса вошли эксперты из регионов России, представители туриндустрии из разных частей страны – от Крыма до Байкала, известные путешественники и тревел-журналисты.Победители каждой из основных номинаций получат по 100 000 рублей, а обладателям второго и третьего мест будут вручены дипломы и памятные подарки от Русского географического общества. Список победителейВсе работы, присланные на конкурс 2021 года и прошедшие техническую премодерацию, выложены на сайте проекта лучшийгид.рф.Номинация "Город"I место – Денис Зоткин за ролик о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте;II место – Виталий Власов за видео-экскурсию о достопримечательностях Выборга;III место – Виталий Калашников с роликом о московских палатах, сохранившихся с XVII века.Номинация "Музей"I место – Ксения Артемьева из Иркутска за ролик о "Музее на свалке";II место – Кирилл Баркин из Арзамаса за рассказ о музее Русского Патриаршества;III место – Наталья Колова из города Семёнов за видеоэкскурсию по местному историко-художественному музею.Номинация "Экотуризм"I место – Александр Пермяков за яркий рассказ о геопарке "Алтай";II место – Роман Егоров за видеоролик, посвященный поселку Териберка (Мурманская обл.);III место – Ярослав Жирков из Волгограда за ролик о природных достопримечательностях Волгоградской области.Номинация "До 18 лет"I место – Матвей Кочергин из Омска за рассказ про трассу Сибирского международного марафона;II место – Анна Жлудова за экскурсию по Екатерининскому парку в городе Пушкин;III место – Анна Попова из Санкт-Петербурга за видеоролик об усадьбе Великого князя Бориса Владимировича.Номинация "Нижний Новгород"I место – Евгений Павлов за рассказ о падающей колокольне Вознесенского Печерского монастыря;II место – Елена Репина за видеоэкскурсию про туристические места Нижнего Новгорода;III место разделили нижегородцы Сергей Севастьянов за ролик про берег Волги и Анатолий Шкиль с рассказом о Чкаловской лестнице.
https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html
https://ria.ru/20210106/rossiya-1589712545.html
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русское географическое общество, нижний новгород, новости - туризм, туристы, туризм, россия, гид
Русское географическое общество выбрало лучших гидов России
Подведены итоги IV конкурса "Лучший гид России" Русского географического общества
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В московской штаб-квартире Русского географического общества состоялось заседание жюри IV конкурса "Лучший гид России", в ходе которого были определены победители проекта, сообщает пресс-служба.
С мая по сентябрь на сайт лучшийгид.рф
прислали более 800 видеопрогулок из разных регионов и городов России. Большое количество роликов было снято с использованием компьютерной графики и с оригинальными анимационными вставками.
Существенно расширилась и география конкурса – в этом году заявки поступили практически из всех регионов страны.
"Многие участники, чтобы привлечь внимание к своему рассказу, демонстрировали не только прекрасные знания края, но и выбирали оригинальные стили подачи информации: проводили экскурсии на велосипеде, самокате и даже воздушном шаре, переодевались в исторические и национальные костюмы, исполняли обрядовые танцы, народные песни и читали рэп", – уточняют в пресс-службе РГО.
Работы оценивались в четырех основных номинациях и одной детской. Самой популярной из них стал "Город": почти половина от общего количества роликов была ей посвящена. Хороший отклик получил и дебютант этого года – номинация "Нижний Новгород". Больше 70 видео-экскурсий было прислано из города на Волге.
В жюри конкурса вошли эксперты из регионов России, представители туриндустрии из разных частей страны – от Крыма до Байкала, известные путешественники и тревел-журналисты.
Победители каждой из основных номинаций получат по 100 000 рублей, а обладателям второго и третьего мест будут вручены дипломы и памятные подарки от Русского географического общества.
Список победителей
Все работы, присланные на конкурс 2021 года и прошедшие техническую премодерацию, выложены на сайте проекта лучшийгид.рф
.
I место – Денис Зоткин за ролик о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте;
II место – Виталий Власов за видео-экскурсию о достопримечательностях Выборга;
III место – Виталий Калашников с роликом о московских палатах, сохранившихся с XVII века.
I место – Ксения Артемьева из Иркутска за ролик о "Музее на свалке";
II место – Кирилл Баркин из Арзамаса за рассказ о музее Русского Патриаршества;
III место – Наталья Колова из города Семёнов за видеоэкскурсию по местному историко-художественному музею.
I место – Александр Пермяков за яркий рассказ о геопарке "Алтай";
II место – Роман Егоров за видеоролик, посвященный поселку Териберка (Мурманская обл.);
III место – Ярослав Жирков из Волгограда за ролик о природных достопримечательностях Волгоградской области.
I место – Матвей Кочергин из Омска за рассказ про трассу Сибирского международного марафона;
II место – Анна Жлудова за экскурсию по Екатерининскому парку в городе Пушкин;
III место – Анна Попова из Санкт-Петербурга за видеоролик об усадьбе Великого князя Бориса Владимировича.
Номинация "Нижний Новгород"
I место – Евгений Павлов за рассказ о падающей колокольне Вознесенского Печерского монастыря;
II место – Елена Репина за видеоэкскурсию про туристические места Нижнего Новгорода;
III место разделили нижегородцы Сергей Севастьянов за ролик про берег Волги и Анатолий Шкиль с рассказом о Чкаловской лестнице.