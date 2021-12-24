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Совфед отклонил закон о запрете ставить наружную рекламу на жилые дома

Совфед отклонил закон о запрете ставить наружную рекламу на жилые дома - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед отклонил закон о запрете ставить наружную рекламу на жилые дома

Совфед на заседании в пятницу отклонил закон, уточняющий перечень оснований для аннулирования разрешений на установку рекламных конструкций на фасадах жилых... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:42

2021-12-24T12:42

2021-12-24T12:42

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу отклонил закон, уточняющий перечень оснований для аннулирования разрешений на установку рекламных конструкций на фасадах жилых домов. Сенаторы предложили коллегам из Госдумы доработать документ в рамках согласительной комиссии.Госдума приняла поправки в закон "О рекламе" 16 декабря. Сейчас, если рекламная конструкция установлена ее владельцем без согласия собственника здания или иного недвижимого имущества, этот факт не является основанием для отказа в размещении рекламы со стороны органов местного самоуправления.В соответствии с отклоненным законом, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение такого договора возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в установленном Жилищным кодексом РФ порядке."Учитывая длительные сроки исполнения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, представляется важным уточнить в федеральном законе действие разрешений на их установку и эксплуатацию, выданных до вступления в силу закона, и, соответственно, действие ранее заключённых договоров", - сказал член экономического комитета СФ Александр Пронюшкин.Он предложил отклонить документ с его последующей доработкой. Ранее комитет Совфеда также не поддержал закон.

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общество, совет федерации рф, жилье, реклама, россия