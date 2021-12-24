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Глава офиса Зеленского прокомментировал возможность референдума по Донбассу
Глава офиса Зеленского прокомментировал возможность референдума по Донбассу - РИА Новости, 24.12.2021
Глава офиса Зеленского прокомментировал возможность референдума по Донбассу
Вопрос о всеукраинском референдуме по Донбассу сейчас не обсуждается, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:59
2021-12-24T17:59
2021-12-24T17:59
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владимир зеленский
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КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Вопрос о всеукраинском референдуме по Донбассу сейчас не обсуждается, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу."Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, то такие референдумы должны состояться. Президент сказал, что не исключает проведение референдума. Но пока об этом речь не идет", - сказал Ермак в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей ермак, ситуация в днр и лнр
Глава офиса Зеленского прокомментировал возможность референдума по Донбассу
Глава офиса Зеленского Ермак: вопрос референдума по Донбассу сейчас не обсуждается