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Наука
https://ria.ru/20211224/raketa-1765267206.html
Ракету "Союз" установили на стартовый стол на Байконуре
Ракету "Союз" установили на стартовый стол на Байконуре - РИА Новости, 24.12.2021
Ракету "Союз" установили на стартовый стол на Байконуре
Ракету "Союз-2.1б", которой 27 декабря предстоит вывести на орбиту спутники связи британской компании OneWeb, вывезли и установили на стартовый стол на... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:35
2021-12-24T08:35
наука
байконур (город)
роскосмос
союз
космос - риа наука
земля
oneweb
восточный
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которой 27 декабря предстоит вывести на орбиту спутники связи британской компании OneWeb, вывезли и установили на стартовый стол на Байконуре, сообщает в пятницу "Роскосмос"."Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическими аппаратами OneWeb на борту установлена на стартовый стол площадки №31", - говорится в сообщении.Старт ракеты "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb с космодрома Байконур запланирован в 16.10 мск 27 декабря. Такое количество аппаратов будет запущено с Байконура впервые.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 11: четыре с Байконура, шесть с Восточного и один с Куру.В 2022 году планируется шесть пусков с космодрома Байконур (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе), а также один пуск с космодрома Куру (10 февраля).Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку первого поколения.
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байконур (город), роскосмос, союз, космос - риа наука, земля, oneweb, восточный
08:35 24.12.2021
 
Ракету "Союз" установили на стартовый стол на Байконуре

Ракету "Союз" со спутниками OneWeb установили на стартовый стол на Байконуре

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк"Байконур"
Байконур - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которой 27 декабря предстоит вывести на орбиту спутники связи британской компании OneWeb, вывезли и установили на стартовый стол на Байконуре, сообщает в пятницу "Роскосмос".
"Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическими аппаратами OneWeb на борту установлена на стартовый стол площадки №31", - говорится в сообщении.
Старт ракеты "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb с космодрома Байконур запланирован в 16.10 мск 27 декабря. Такое количество аппаратов будет запущено с Байконура впервые.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 11: четыре с Байконура, шесть с Восточного и один с Куру.
В 2022 году планируется шесть пусков с космодрома Байконур (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе), а также один пуск с космодрома Куру (10 февраля).
Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку первого поколения.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 21:28
В НАСА рассказали о перекрестном полете к МКС России и США
 
НаукаБайконур (город)РоскосмосСоюзКосмос - РИА НаукаЗемляOneWebвосточный
 
 
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