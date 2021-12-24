https://ria.ru/20211224/raketa-1765267206.html

Ракету "Союз" установили на стартовый стол на Байконуре

Ракету "Союз" установили на стартовый стол на Байконуре - РИА Новости, 24.12.2021

Ракету "Союз" установили на стартовый стол на Байконуре

Ракету "Союз-2.1б", которой 27 декабря предстоит вывести на орбиту спутники связи британской компании OneWeb, вывезли и установили на стартовый стол на... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T08:35

2021-12-24T08:35

2021-12-24T08:35

наука

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которой 27 декабря предстоит вывести на орбиту спутники связи британской компании OneWeb, вывезли и установили на стартовый стол на Байконуре, сообщает в пятницу "Роскосмос"."Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическими аппаратами OneWeb на борту установлена на стартовый стол площадки №31", - говорится в сообщении.Старт ракеты "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb с космодрома Байконур запланирован в 16.10 мск 27 декабря. Такое количество аппаратов будет запущено с Байконура впервые.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 11: четыре с Байконура, шесть с Восточного и один с Куру.В 2022 году планируется шесть пусков с космодрома Байконур (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе), а также один пуск с космодрома Куру (10 февраля).Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку первого поколения.

https://ria.ru/20211220/mks-1764626015.html

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байконур (город), роскосмос, союз, космос - риа наука, земля, oneweb, восточный