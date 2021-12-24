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Суд взыскал с "Эха Москвы" миллион рублей, заявили в "Конкорд"
Суд взыскал с "Эха Москвы" миллион рублей, заявили в "Конкорд" - РИА Новости, 24.12.2021
Суд взыскал с "Эха Москвы" миллион рублей, заявили в "Конкорд"
Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина, взыскав один миллион рублей с ЗАО "Эхо Москвы", сообщается на странице... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:37
2021-12-24T21:37
2021-12-24T21:37
происшествия
санкт-петербург
эхо москвы (радиостанция)
евгений пригожин
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина, взыскав один миллион рублей с ЗАО "Эхо Москвы", сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".В сентябре Пригожин подал иск к радиостанции "Эхо Москвы" и ее главному редактору Алексею Венедиктову из-за заявлений о якобы имеющих место связях коммерсанта с ЧВК "Вагнер", по словам истца, эти утверждения не соответствуют действительности. Ранее "Конкорд" информировала, что Пригожин не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении"."По итогу суд признал оспариваемые сведения в отношении Евгения Викторовича недостоверными и порочащими, обязал ответчиков удалить и опровергнуть их, взыскал компенсацию морального вреда с (ведущего программы "Особое мнение" Виктора) Шендеровича – 100 000 рублей, с ЗАО "Эхо Москвы" – 1 000 000 рублей, а также установил судебную неустойку за неисполнение судебного акта в размере 1 000 рублей в день", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе процесса суд отклонил три ходатайства представителей Шендеровича и Венедиктова об отложении слушаний дела как необоснованные, исследовал все представленные доказательства и заслушал запись эфира передачи "Особое мнение", содержащую оспариваемые сведения.
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происшествия, санкт-петербург, эхо москвы (радиостанция), евгений пригожин, россия
Суд взыскал с "Эха Москвы" миллион рублей, заявили в "Конкорд"
"Конкорд": cуд взыскал с радиостанции "Эхо Москвы" миллион рублей по иску Пригожина
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга
удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина
, взыскав один миллион рублей с ЗАО "Эхо Москвы", сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".
В сентябре Пригожин подал иск к радиостанции "Эхо Москвы" и ее главному редактору Алексею Венедиктову из-за заявлений о якобы имеющих место связях коммерсанта с ЧВК "Вагнер", по словам истца, эти утверждения не соответствуют действительности. Ранее "Конкорд" информировала, что Пригожин не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".
"По итогу суд признал оспариваемые сведения в отношении Евгения Викторовича недостоверными и порочащими, обязал ответчиков удалить и опровергнуть их, взыскал компенсацию морального вреда с (ведущего программы "Особое мнение" Виктора) Шендеровича – 100 000 рублей, с ЗАО "Эхо Москвы" – 1 000 000 рублей, а также установил судебную неустойку за неисполнение судебного акта в размере 1 000 рублей в день", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе процесса суд отклонил три ходатайства представителей Шендеровича и Венедиктова об отложении слушаний дела как необоснованные, исследовал все представленные доказательства и заслушал запись эфира передачи "Особое мнение", содержащую оспариваемые сведения.