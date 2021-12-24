https://ria.ru/20211224/putin-1765340893.html
Путин принимает участие в итоговом заседании правительства
Путин принимает участие в итоговом заседании правительства - РИА Новости, 24.12.2021
Путин принимает участие в итоговом заседании правительства
Президент России Владимир Путин по сложившейся традиции принимает участие в итоговом заседании кабинета министров. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:49
2021-12-24T14:49
2021-12-24T14:49
политика
владимир путин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по сложившейся традиции принимает участие в итоговом заседании кабинета министров.Такие встречи обычно проходят в конце декабря, как правило, президент поздравляет министров с наступающими новогодними праздниками и дает оценку их работы в уходящем году.На большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря Путин сказал, что у него нет "любимчиков" в правительстве, а на какие-то недоработки он указывает вне зависимости от личных предпочтений.В прошлом году на встрече с кабмином, которая проходила в режиме видеосвязи, глава государства сказал, что правительство прошло пандемийный год "в целом достойно" и поблагодарил его за работу. В очном формате Путин общался с министрами в декабре 2019 года, тогда правительство возглавлял Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20211223/putin-1765079238.html
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политика, владимир путин, дмитрий медведев
Путин принимает участие в итоговом заседании правительства
Президент Путин принимает участие в итоговом заседании правительства