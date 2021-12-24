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В МИД опасаются, что Запад может устроить провокацию в Белоруссии
В МИД опасаются, что Запад может устроить провокацию в Белоруссии - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД опасаются, что Запад может устроить провокацию в Белоруссии
Россия опасается, что Запад может устроить провокацию в Белоруссии во время референдума по конституции республики, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:17
2021-12-24T10:08
в мире
литва
белоруссия
снг
александр лукашенко
россия
алексей полищук
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия опасается, что Запад может устроить провокацию в Белоруссии во время референдума по конституции республики, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Такие опасения, конечно, есть. Дестабилизировать ситуацию, устроить цветную революцию, установить собственный контроль над обстановкой – это хорошо апробированная тактика Запада. Через экспорт демократии он осваивает новые территории, расширяет сферу своего влияния", - сказал Полищук."Посмотрите, какие деньги выделяются белорусским политэмигрантам, как и кто координирует их деятельность, какие "гастроли" устраивают их лидерам, на каком уровне их принимают. В Литве, где приютили штаб (экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы - ред.) Тихановской, уже звучат возмущения по поводу расходов на его содержание", - добавил собеседник агентства.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в стране конституционным референдумом.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211220/belorussiya-1764529387.html
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в мире, литва, белоруссия, снг, александр лукашенко, россия, алексей полищук
09:17 24.12.2021 (обновлено: 10:08 24.12.2021)
 
В МИД опасаются, что Запад может устроить провокацию в Белоруссии

Глава департамента МИД Полищук опасается, что Запад может устроить провокацию в Белоруссии

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия опасается, что Запад может устроить провокацию в Белоруссии во время референдума по конституции республики, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Такие опасения, конечно, есть. Дестабилизировать ситуацию, устроить цветную революцию, установить собственный контроль над обстановкой – это хорошо апробированная тактика Запада. Через экспорт демократии он осваивает новые территории, расширяет сферу своего влияния", - сказал Полищук.
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"Посмотрите, какие деньги выделяются белорусским политэмигрантам, как и кто координирует их деятельность, какие "гастроли" устраивают их лидерам, на каком уровне их принимают. В Литве, где приютили штаб (экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы - ред.) Тихановской, уже звучат возмущения по поводу расходов на его содержание", - добавил собеседник агентства.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в стране конституционным референдумом.
Читайте полный текст интервью >>
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 14:38
В Белоруссии рассказали о возможности размещения ядерного оружия в стране
 
В миреЛитваБелоруссияСНГАлександр ЛукашенкоРоссияАлексей Полищук
 
 
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