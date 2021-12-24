https://ria.ru/20211224/prostuda-1765367907.html

Мясников назвал запрещенный при простуде напиток

Мясников назвал запрещенный при простуде напиток - РИА Новости, 24.12.2021

Мясников назвал запрещенный при простуде напиток

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о вреде горячительных напитков при ОРВИ. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:28

2021-12-24T16:28

2021-12-24T16:28

общество

алкоголь

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о вреде горячительных напитков при ОРВИ.Как уточнил медик, при повторном употреблении спиртного состояние больного может ухудшиться, поэтому при вирусных инфекциях нельзя спасаться алкоголем с перцем.Он добавил, что не помнит таких случаев, когда люди, страдавшие от кашля, насморка и головной боли, с радостью пили горячительные напитки.Ранее психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов отметил, что не существует понятия "безопасная доля алкоголя". Врач рекомендовал полностью отказаться от спиртного и сконцентрироваться на здоровом питании и увеличении физической активности.

https://ria.ru/20211221/privivka-1764723532.html

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общество, алкоголь, александр мясников (врач)