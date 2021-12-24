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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211224/prorok-1765429348.html
Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде - РИА Новости, 24.12.2021
Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
Движение "Талибан"* согласно с заявлением президента России Владимира Путина, что оскорбление в адрес пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T23:31
2021-12-24T23:31
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
оон
талибан
афганистан
владимир путин
кахар балхи
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КАБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Движение "Талибан"* согласно с заявлением президента России Владимира Путина, что оскорбление в адрес пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи."ИЭА ("Исламский эмира Афганистана", самоназвание политической системы талибов - ред.) приветствует заявление российского президента Владимира Путина, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда это не выражение свободы творчества, а нарушение свободы религии и священных чувств мусульман", - написал Балхи в Twitter.Кроме того, он заявил, что талибы приветствуют заявление Путина о том, что Афганистану необходимо разморозить свои авуары в иностранных банках, чтобы не допустить голода и других неблагоприятных последствий.Во время большой ежегодной пресс-конференции Путину был задан вопрос о праве художника на свободу творчества и самовыражения. По словам журналистки, участились случаи привлечения к административной и уголовной ответственности, связанные с обвинениями в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Президент ответил, что "свобода должна быть внутри" и проистекать из уважения к другим. Отвечая на вопрос, президент, в частности, сказал, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда это "нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам".* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20210719/karikaturist-1741818805.html
https://ria.ru/20211004/khudozhnik-1752919780.html
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оон, талибан, афганистан, владимир путин, кахар балхи
23:31 24.12.2021
 
Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде

Талибы согласны с Путиным, что оскорбление пророка Мухаммеда – не свобода творчества

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / POOL
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КАБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Движение "Талибан"* согласно с заявлением президента России Владимира Путина, что оскорбление в адрес пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.
"ИЭА ("Исламский эмира Афганистана", самоназвание политической системы талибов - ред.) приветствует заявление российского президента Владимира Путина, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда это не выражение свободы творчества, а нарушение свободы религии и священных чувств мусульман", - написал Балхи в Twitter.
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Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор
Кроме того, он заявил, что талибы приветствуют заявление Путина о том, что Афганистану необходимо разморозить свои авуары в иностранных банках, чтобы не допустить голода и других неблагоприятных последствий.
Во время большой ежегодной пресс-конференции Путину был задан вопрос о праве художника на свободу творчества и самовыражения. По словам журналистки, участились случаи привлечения к административной и уголовной ответственности, связанные с обвинениями в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Президент ответил, что "свобода должна быть внутри" и проистекать из уважения к другим. Отвечая на вопрос, президент, в частности, сказал, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда это "нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам".
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ООНТалибанАфганистанВладимир ПутинКахар Балхи
 
 
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