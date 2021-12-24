Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
Талибы согласны с Путиным, что оскорбление пророка Мухаммеда – не свобода творчества
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
КАБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Движение "Талибан"* согласно с заявлением президента России Владимира Путина, что оскорбление в адрес пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.
"ИЭА ("Исламский эмира Афганистана", самоназвание политической системы талибов - ред.) приветствует заявление российского президента Владимира Путина, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда это не выражение свободы творчества, а нарушение свободы религии и священных чувств мусульман", - написал Балхи в Twitter.
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Кроме того, он заявил, что талибы приветствуют заявление Путина о том, что Афганистану необходимо разморозить свои авуары в иностранных банках, чтобы не допустить голода и других неблагоприятных последствий.
Во время большой ежегодной пресс-конференции Путину был задан вопрос о праве художника на свободу творчества и самовыражения. По словам журналистки, участились случаи привлечения к административной и уголовной ответственности, связанные с обвинениями в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Президент ответил, что "свобода должна быть внутри" и проистекать из уважения к другим. Отвечая на вопрос, президент, в частности, сказал, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда это "нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам".
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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