https://ria.ru/20211224/prorok-1765429348.html

Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде

Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде - РИА Новости, 24.12.2021

Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде

Движение "Талибан"* согласно с заявлением президента России Владимира Путина, что оскорбление в адрес пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T23:31

2021-12-24T23:31

2021-12-24T23:31

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

оон

талибан

афганистан

владимир путин

кахар балхи

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КАБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Движение "Талибан"* согласно с заявлением президента России Владимира Путина, что оскорбление в адрес пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи."ИЭА ("Исламский эмира Афганистана", самоназвание политической системы талибов - ред.) приветствует заявление российского президента Владимира Путина, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда это не выражение свободы творчества, а нарушение свободы религии и священных чувств мусульман", - написал Балхи в Twitter.Кроме того, он заявил, что талибы приветствуют заявление Путина о том, что Афганистану необходимо разморозить свои авуары в иностранных банках, чтобы не допустить голода и других неблагоприятных последствий.Во время большой ежегодной пресс-конференции Путину был задан вопрос о праве художника на свободу творчества и самовыражения. По словам журналистки, участились случаи привлечения к административной и уголовной ответственности, связанные с обвинениями в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Президент ответил, что "свобода должна быть внутри" и проистекать из уважения к другим. Отвечая на вопрос, президент, в частности, сказал, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда это "нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам".* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20210719/karikaturist-1741818805.html

https://ria.ru/20211004/khudozhnik-1752919780.html

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оон, талибан, афганистан, владимир путин, кахар балхи