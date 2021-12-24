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Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК
Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК - РИА Новости, 24.12.2021
Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) отменил оправдательный приговор суда в Томске, по которому был оправдан первый в России задержанный по... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:59
2021-12-24T09:59
происшествия
общество
томск
новосибирск
томский областной суд
липецкий областной суд
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) отменил оправдательный приговор суда в Томске, по которому был оправдан первый в России задержанный по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии."Оправдательный приговор отменен", - говорится в картотеке дела на сайте Пятого апелляционного суда.Прокуратура передала в Томский областной суд дело криминального авторитета в августе 2020 года. Имя обвиняемого не называлось, при этом в пресс-релизе его характеризовали с использованием блатного жаргона.В итоге Томский областной суд 5 августа на основании вердикта присяжных оправдал обвиняемого. Прокуратура, не согласившись с этим решением, обжаловала приговор.Как ранее сообщало надзорное ведомство, обвиняемый с 2013 года занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории "обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде" и воспринимается в этом качестве другими участниками криминальной иерархии.Свое влияние в этой среде он использует для "организации, руководства и координации" преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей, добавляли в прокуратуре.Это, однако, не первый оправдательный приговор "авторитету", который отменен по решению суда: соответствующее решение еще 12 августа вынес Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Речь идет о приговоре Липецкого областного суда от 4 июня, который оправдал Тенгиза Гигиберию.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
https://ria.ru/20211217/sud-1764265220.html
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происшествия, общество, томск, новосибирск, томский областной суд, липецкий областной суд
09:59 24.12.2021
 
Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК

Суд отменил оправдательный приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) отменил оправдательный приговор суда в Томске, по которому был оправдан первый в России задержанный по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.
"Оправдательный приговор отменен", - говорится в картотеке дела на сайте Пятого апелляционного суда.
Прокуратура передала в Томский областной суд дело криминального авторитета в августе 2020 года. Имя обвиняемого не называлось, при этом в пресс-релизе его характеризовали с использованием блатного жаргона.
В итоге Томский областной суд 5 августа на основании вердикта присяжных оправдал обвиняемого. Прокуратура, не согласившись с этим решением, обжаловала приговор.
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Как ранее сообщало надзорное ведомство, обвиняемый с 2013 года занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории "обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде" и воспринимается в этом качестве другими участниками криминальной иерархии.
Свое влияние в этой среде он использует для "организации, руководства и координации" преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей, добавляли в прокуратуре.
Это, однако, не первый оправдательный приговор "авторитету", который отменен по решению суда: соответствующее решение еще 12 августа вынес Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Речь идет о приговоре Липецкого областного суда от 4 июня, который оправдал Тенгиза Гигиберию.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
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