11:07 24.12.2021 (обновлено: 13:10 24.12.2021)
В ПМР пообещали использовать символику, несмотря на запреты Молдавии
Глава ПМР Красносельский: будем использовать свою символику, несмотря на запреты Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на церемонии инаугурации
© Sputnik / Михай Карауш
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Приднестровье, несмотря на запрет Молдавии, будет использовать свою символику на любых мероприятиях, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
Ранее бюро по реинтеграции Молдавии призвало непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику не использовать свою символику на документах при общении с Кишиневом и международными партнерами.
"Мы будем использовать свою символику на любых встречах, на любых площадках. Это наше право", - сказал он. Красносельский напомнил, что символика была утверждена документом, который подписывала и молдавская сторона в том числе. "Это, по-моему, был 1997 год. И Молдова признавала нашу символику абсолютно всю. Поэтому отдельные заявления молдавских политиков - это либо от безграмотности, либо это провокация", - отметил он.
Что касается заявлений Кишинева о непризнании Красносельского президентом ПМР, он посоветовал Молдавии разобраться, что они признают, а что нет. "Я напомню, что Приднестровье является равным участником формата "5+2". Данный формат признан всем мировым сообществом. И Приднестровье, и Молдова имеют равные права и равные обязанности в этом формате. А кто представляет Приднестровье в формате "5+2"? Президент, назначенные президентом должностные лица. То есть одновременно где-то не признают, а потом садятся за стол переговоров и разговаривают. То есть, признают", - отметил лидер Приднестровья.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.