https://ria.ru/20211224/pridnestrove-1765288356.html

В ПМР пообещали использовать символику, несмотря на запреты Молдавии

В ПМР пообещали использовать символику, несмотря на запреты Молдавии - РИА Новости, 24.12.2021

В ПМР пообещали использовать символику, несмотря на запреты Молдавии

Приднестровье, несмотря на запрет Молдавии, будет использовать свою символику на любых мероприятиях, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:07

2021-12-24T11:07

2021-12-24T13:10

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764362980_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ee1464e0eb3f2c0a6ce9dcef6ecfc6d.jpg

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Приднестровье, несмотря на запрет Молдавии, будет использовать свою символику на любых мероприятиях, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.Ранее бюро по реинтеграции Молдавии призвало непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику не использовать свою символику на документах при общении с Кишиневом и международными партнерами."Мы будем использовать свою символику на любых встречах, на любых площадках. Это наше право", - сказал он. Красносельский напомнил, что символика была утверждена документом, который подписывала и молдавская сторона в том числе. "Это, по-моему, был 1997 год. И Молдова признавала нашу символику абсолютно всю. Поэтому отдельные заявления молдавских политиков - это либо от безграмотности, либо это провокация", - отметил он.Что касается заявлений Кишинева о непризнании Красносельского президентом ПМР, он посоветовал Молдавии разобраться, что они признают, а что нет. "Я напомню, что Приднестровье является равным участником формата "5+2". Данный формат признан всем мировым сообществом. И Приднестровье, и Молдова имеют равные права и равные обязанности в этом формате. А кто представляет Приднестровье в формате "5+2"? Президент, назначенные президентом должностные лица. То есть одновременно где-то не признают, а потом садятся за стол переговоров и разговаривают. То есть, признают", - отметил лидер Приднестровья.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте полный текст интервью на сайте >>>

https://ria.ru/20211218/moldaviya-1764388491.html

https://ria.ru/20211211/otkaz-1763296060.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский