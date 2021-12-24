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В ПМР пообещали использовать символику, несмотря на запреты Молдавии
В ПМР пообещали использовать символику, несмотря на запреты Молдавии - РИА Новости, 24.12.2021
В ПМР пообещали использовать символику, несмотря на запреты Молдавии
Приднестровье, несмотря на запрет Молдавии, будет использовать свою символику на любых мероприятиях, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:07
2021-12-24T13:10
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Приднестровье, несмотря на запрет Молдавии, будет использовать свою символику на любых мероприятиях, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.Ранее бюро по реинтеграции Молдавии призвало непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику не использовать свою символику на документах при общении с Кишиневом и международными партнерами."Мы будем использовать свою символику на любых встречах, на любых площадках. Это наше право", - сказал он. Красносельский напомнил, что символика была утверждена документом, который подписывала и молдавская сторона в том числе. "Это, по-моему, был 1997 год. И Молдова признавала нашу символику абсолютно всю. Поэтому отдельные заявления молдавских политиков - это либо от безграмотности, либо это провокация", - отметил он.Что касается заявлений Кишинева о непризнании Красносельского президентом ПМР, он посоветовал Молдавии разобраться, что они признают, а что нет. "Я напомню, что Приднестровье является равным участником формата "5+2". Данный формат признан всем мировым сообществом. И Приднестровье, и Молдова имеют равные права и равные обязанности в этом формате. А кто представляет Приднестровье в формате "5+2"? Президент, назначенные президентом должностные лица. То есть одновременно где-то не признают, а потом садятся за стол переговоров и разговаривают. То есть, признают", - отметил лидер Приднестровья.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте полный текст интервью на сайте &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211218/moldaviya-1764388491.html
https://ria.ru/20211211/otkaz-1763296060.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
11:07 24.12.2021 (обновлено: 13:10 24.12.2021)
 
В ПМР пообещали использовать символику, несмотря на запреты Молдавии

Глава ПМР Красносельский: будем использовать свою символику, несмотря на запреты Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на церемонии инаугурации
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Приднестровье, несмотря на запрет Молдавии, будет использовать свою символику на любых мероприятиях, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
Ранее бюро по реинтеграции Молдавии призвало непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику не использовать свою символику на документах при общении с Кишиневом и международными партнерами.
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"Мы будем использовать свою символику на любых встречах, на любых площадках. Это наше право", - сказал он. Красносельский напомнил, что символика была утверждена документом, который подписывала и молдавская сторона в том числе. "Это, по-моему, был 1997 год. И Молдова признавала нашу символику абсолютно всю. Поэтому отдельные заявления молдавских политиков - это либо от безграмотности, либо это провокация", - отметил он.
Что касается заявлений Кишинева о непризнании Красносельского президентом ПМР, он посоветовал Молдавии разобраться, что они признают, а что нет. "Я напомню, что Приднестровье является равным участником формата "5+2". Данный формат признан всем мировым сообществом. И Приднестровье, и Молдова имеют равные права и равные обязанности в этом формате. А кто представляет Приднестровье в формате "5+2"? Президент, назначенные президентом должностные лица. То есть одновременно где-то не признают, а потом садятся за стол переговоров и разговаривают. То есть, признают", - отметил лидер Приднестровья.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Читайте полный текст интервью на сайте >>>
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В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим Красносельский
 
 
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