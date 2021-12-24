https://ria.ru/20211224/premirovanie-1765298160.html

Совфед одобрил закон о премировании госслужащих

Совфед одобрил закон о премировании госслужащих - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед одобрил закон о премировании госслужащих

Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий премировать государственных гражданских служащих не только в качестве меры поощрения за выполнение ими... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:51

2021-12-24T11:51

2021-12-24T11:51

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий премировать государственных гражданских служащих не только в качестве меры поощрения за выполнение ими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей.С этой целью устанавливаются полномочия правительства по определению правил исчисления денежного содержания федерального госслужащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников федеральных госорганов.Ожидается, что ряд положений закона вступит в силу с 1 января 2022 года, весь документ полностью - с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20211219/premiya-1764432371.html

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общество, совет федерации рф, россия