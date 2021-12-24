https://ria.ru/20211224/premirovanie-1765298160.html
Совфед одобрил закон о премировании госслужащих
Совфед одобрил закон о премировании госслужащих - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед одобрил закон о премировании госслужащих
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий премировать государственных гражданских служащих не только в качестве меры поощрения за выполнение ими... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:51
2021-12-24T11:51
2021-12-24T11:51
общество
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593786123_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_6d8c79fd9b7ed29edb9972b0aa637b2d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий премировать государственных гражданских служащих не только в качестве меры поощрения за выполнение ими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей.С этой целью устанавливаются полномочия правительства по определению правил исчисления денежного содержания федерального госслужащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников федеральных госорганов.Ожидается, что ряд положений закона вступит в силу с 1 января 2022 года, весь документ полностью - с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20211219/premiya-1764432371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593786123_673:731:2429:2048_1920x0_80_0_0_f1e83daef04f33222b139053c0fe1fb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, россия
Совфед одобрил закон о премировании госслужащих
Совфед одобрил закон о премировании госслужащих за добросовестное исполнение обязанностей