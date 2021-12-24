В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
Директор телеканала "Наш" Грановский: США цинично "кинули" Киев с вопросом транзита газа
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Директор телеканала "Наш" Владимир Грановский рассказал, как Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе.
"Американцы достигли своей цели, они разогнали тему с нападением, с "Северным потоком — 2" ради одного, чтобы газ поставляли не через Украину, а они поставляли газ в Европу. Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определенном смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов", — рассказал он.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против магистрали активно выступают США, продвигающие в Евросоюз собственный СПГ, а также Украина, которая опасается потерять большие доходы от транзита энергоносителя. Запуск трубопровода отложен из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.
Как неоднократно отмечали в Москве, газопровод прокладывался исключительно для коммерческой выгоды. В правительстве призвали не политизировать реализацию "Северного потока – 2".