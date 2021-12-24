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США цинично "кинули" Украину, чтобы заработать миллиарды
В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа - РИА Новости, 24.12.2021
США цинично "кинули" Украину, чтобы заработать миллиарды
Директор телеканала "Наш" Владимир Грановский рассказал, как Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T23:03
2021-12-24T23:03
политика
украина
сша
евросоюз
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Директор телеканала "Наш" Владимир Грановский рассказал, как Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против магистрали активно выступают США, продвигающие в Евросоюз собственный СПГ, а также Украина, которая опасается потерять большие доходы от транзита энергоносителя. Запуск трубопровода отложен из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.Как неоднократно отмечали в Москве, газопровод прокладывался исключительно для коммерческой выгоды. В правительстве призвали не политизировать реализацию "Северного потока – 2".
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политика, украина, сша, евросоюз, северный поток — 2, россия
23:03 24.12.2021
 
В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа

Директор телеканала "Наш" Грановский: США цинично "кинули" Киев с вопросом транзита газа

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Директор телеканала "Наш" Владимир Грановский рассказал, как Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе.
"Американцы достигли своей цели, они разогнали тему с нападением, с "Северным потоком — 2" ради одного, чтобы газ поставляли не через Украину, а они поставляли газ в Европу. Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определенном смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов", — рассказал он.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против магистрали активно выступают США, продвигающие в Евросоюз собственный СПГ, а также Украина, которая опасается потерять большие доходы от транзита энергоносителя. Запуск трубопровода отложен из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.
Как неоднократно отмечали в Москве, газопровод прокладывался исключительно для коммерческой выгоды. В правительстве призвали не политизировать реализацию "Северного потока – 2".
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