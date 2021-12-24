https://ria.ru/20211224/predatelstvo-1765428805.html

США цинично "кинули" Украину, чтобы заработать миллиарды

В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа - РИА Новости, 24.12.2021

США цинично "кинули" Украину, чтобы заработать миллиарды

Директор телеканала "Наш" Владимир Грановский рассказал, как Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T23:03

2021-12-24T23:03

2021-12-24T23:03

политика

украина

сша

евросоюз

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Директор телеканала "Наш" Владимир Грановский рассказал, как Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против магистрали активно выступают США, продвигающие в Евросоюз собственный СПГ, а также Украина, которая опасается потерять большие доходы от транзита энергоносителя. Запуск трубопровода отложен из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.Как неоднократно отмечали в Москве, газопровод прокладывался исключительно для коммерческой выгоды. В правительстве призвали не политизировать реализацию "Северного потока – 2".

https://ria.ru/20211224/kollaps-1765410110.html

украина

сша

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политика, украина, сша, евросоюз, северный поток — 2, россия