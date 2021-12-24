Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211224/prazdniki-1765216356.html
От Дубая до Будапешта: самые популярные зарубежные города на Новый год
От Дубая до Будапешта: самые популярные зарубежные города на Новый год - РИА Новости, 24.12.2021
От Дубая до Будапешта: самые популярные зарубежные города на Новый год
Эксперты выяснили, какие зарубежные направления являются самыми желанными для россиян на праздничные дни и для встречи новогодней ночи 2022, сообщает... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T06:00
2021-12-24T06:00
туризм
будапешт
египет
венгрия
дубай (город)
оаэ
стамбул
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758919210_0:125:3078:1856_1920x0_80_0_0_4a71f7791b96d20b1e8d6700d526b638.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие зарубежные направления являются самыми желанными для россиян на праздничные дни и для встречи новогодней ночи 2022, сообщает Booking.com.Наиболее популярными городами по результатам поисковых запросов стали Стамбул, Дубай, Шарм-эш-Шейх, Будапешт и Хургада.Стамбул, ТурцияРасположенный частично в Азии и частично в Европе, Стамбул – это фантастическое смешение греческой, персидской, византийской и оттоманской культур. Живописные виды на пролив Босфор и архитектура старого города надолго запоминаются. А еще там богатые кулинарные традиции.Дубай, ОАЭДубай может похвастаться ультрасовременными небоскребами, такими, как Бурдж-Халифа, невероятными искусственными островами. Здесь кажется, что попал в будущее. Отправляясь в Дубай, посетите один из самых больших аквариумов мира в и прокатитесь в пустыню, у которой город отвоевывает пространство.Шарм-эш-Шейх, ЕгипетШарм-эш-Шейх остается отличным местом для изучения уникального подводного мира. Есть в курорте на Красном море и множество других развлечений, которые сделают поездку незабываемой — от погружения в местную культуру в Старом городе до хайкинга на горе Синай.Будапешт, ВенгрияСюда едут ради старинной архитектуры, подземного лабиринта из почти 200 пещер, мавзолея Гюль-Бабы. Стоит отправиться на прогулку вдоль Дуная — реки, которая разделяет две стороны города, Буду и Пешт. Хургада, ЕгипетХургада была когда-то тихой рыбацкой деревушкой, но за последние 20 лет превратилась в один из самых популярных курортов Египта. Во многом благодаря песчаным пляжам и субтропическому климату. Экскурсия на лодке на острова Гифтун, приключения в пустыне, скуба-дайвинг, променад вдоль моря в районе Марина — впечатлений здесь хватает.
https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html
будапешт
египет
венгрия
дубай (город)
оаэ
стамбул
турция
шарм-эш-шейх
хургада
синайский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758919210_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_e7454ba356f48beb2bfedb94f8a18137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
будапешт, египет, венгрия, дубай (город), оаэ, стамбул, турция, шарм-эш-шейх, хургада, новый год, новости - туризм, синайский полуостров, booking.com, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, впечатления - туризм
06:00 24.12.2021
 
От Дубая до Будапешта: самые популярные зарубежные города на Новый год

На новогодние каникулы большинство российских туристов едут в Стамбул, Дубай, Шарм-эш-Шейх

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРайон Даунтаун Дубай в Дубае
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие зарубежные направления являются самыми желанными для россиян на праздничные дни и для встречи новогодней ночи 2022, сообщает Booking.com.
Наиболее популярными городами по результатам поисковых запросов стали Стамбул, Дубай, Шарм-эш-Шейх, Будапешт и Хургада.

Стамбул, Турция

Расположенный частично в Азии и частично в Европе, Стамбул – это фантастическое смешение греческой, персидской, византийской и оттоманской культур.
Живописные виды на пролив Босфор и архитектура старого города надолго запоминаются. А еще там богатые кулинарные традиции.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМечеть Сулеймание в Стамбуле.
Города мира. Стамбул
1 из 5
Мечеть Сулеймание в Стамбуле.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей ФинтисовРыбаки на Галатском мосту в Стамбуле, Турция
Рыбаки на Галатском мосту в Стамбуле, Турция
2 из 5
Рыбаки на Галатском мосту в Стамбуле, Турция
© РИА Новости / Андрей Финтисов
© Pixabay / Pixabay / olafpicturesЦистерна Базилика в Стамбуле
Цистерна Базилика в Стамбуле
3 из 5
Цистерна Базилика в Стамбуле
© Pixabay / Pixabay / olafpictures
© Pixabay / Pixabay / Bedirhan KayaПарк Эмирган в Стамбуле
Парк Эмирган в Стамбуле
4 из 5
Парк Эмирган в Стамбуле
© Pixabay / Pixabay / Bedirhan Kaya
© Pixabay / Pixabay / Şinasi MüldürГалатский мост в Стамбуле, Турция
Галатский мост в Стамбуле, Турция
5 из 5
Галатский мост в Стамбуле, Турция
© Pixabay / Pixabay / Şinasi Müldür
1 из 5
Мечеть Сулеймание в Стамбуле.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 5
Рыбаки на Галатском мосту в Стамбуле, Турция
© РИА Новости / Андрей Финтисов
3 из 5
Цистерна Базилика в Стамбуле
© Pixabay / Pixabay / olafpictures
4 из 5
Парк Эмирган в Стамбуле
© Pixabay / Pixabay / Bedirhan Kaya
5 из 5
Галатский мост в Стамбуле, Турция
© Pixabay / Pixabay / Şinasi Müldür

Дубай, ОАЭ

Дубай может похвастаться ультрасовременными небоскребами, такими, как Бурдж-Халифа, невероятными искусственными островами. Здесь кажется, что попал в будущее. Отправляясь в Дубай, посетите один из самых больших аквариумов мира в и прокатитесь в пустыню, у которой город отвоевывает пространство.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель Бурдж Аль-Араб в Дубае.
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае.
1 из 4
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРайон Дубай Марина.
Район Дубай Марина
2 из 4
Район Дубай Марина.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРайон Даунтаун Дубай в Дубае.
Район Даунтаун Дубай в Дубае
3 из 4
Район Даунтаун Дубай в Дубае.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / ShelbeeДевушка в маске на пляже
Девушка в маске на пляже
4 из 4
Девушка в маске на пляже
© Depositphotos / Shelbee
1 из 4
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4
Район Дубай Марина.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4
Район Даунтаун Дубай в Дубае.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4
Девушка в маске на пляже
© Depositphotos / Shelbee

Шарм-эш-Шейх, Египет

Шарм-эш-Шейх остается отличным местом для изучения уникального подводного мира. Есть в курорте на Красном море и множество других развлечений, которые сделают поездку незабываемой — от погружения в местную культуру в Старом городе до хайкинга на горе Синай.
© Pixabay / soynanii Шарм-эш-Шейх
Шарм-эш-Шейх
1 из 4
Шарм-эш-Шейх
© Pixabay / soynanii
© AP Photo / Ahmed Abd El-LatifТуристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
2 из 4
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
© AP Photo / Ahmed Abd El-Latif
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНа территории одного из отелей Шарм-эш-Шейх.
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейх
3 из 4
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейх.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкПляжи курорта Шарм эш-Шейха.
Шарм эш-Шейх
4 из 4
Пляжи курорта Шарм эш-Шейха.
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
1 из 4
Шарм-эш-Шейх
© Pixabay / soynanii
2 из 4
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
© AP Photo / Ahmed Abd El-Latif
3 из 4
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейх.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 4
Пляжи курорта Шарм эш-Шейха.
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк

Будапешт, Венгрия

Сюда едут ради старинной архитектуры, подземного лабиринта из почти 200 пещер, мавзолея Гюль-Бабы. Стоит отправиться на прогулку вдоль Дуная — реки, которая разделяет две стороны города, Буду и Пешт.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКонная статуя Святого Иштвана на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште.
Конная статуя Святого Иштвана на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште
1 из 5
Конная статуя Святого Иштвана на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на район Буда в Будапеште.
Вид на район Буда в Будапеште
2 из 5
Вид на район Буда в Будапеште.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште.
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
3 из 5
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Дунай в Будапеште.
Вид на Дунай в Будапеште
4 из 5
Вид на Дунай в Будапеште.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / ZoooomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия
5 из 5
Здание парламента в Будапеште, Венгрия
© Depositphotos / Zoooom
1 из 5
Конная статуя Святого Иштвана на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 5
Вид на район Буда в Будапеште.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 5
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 5
Вид на Дунай в Будапеште.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 5
Здание парламента в Будапеште, Венгрия
© Depositphotos / Zoooom

Хургада, Египет

Хургада была когда-то тихой рыбацкой деревушкой, но за последние 20 лет превратилась в один из самых популярных курортов Египта. Во многом благодаря песчаным пляжам и субтропическому климату.
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанкТуристы во время отдыха на пляже Хургады.
Туристы во время отдыха на пляже Хургады
1 из 6
Туристы во время отдыха на пляже Хургады.
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде.
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде
2 из 6
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанкТуристы во время отдыха на пляже Хургады.
Туристы во время отдыха на пляже Хургады
3 из 6
Туристы во время отдыха на пляже Хургады.
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСнорклинг (подводное плавание на небольшие глубины) на побережье Красного мора в Хургаде.
Снорклинг на побережье Красного мора в Хургаде
4 из 6
Снорклинг (подводное плавание на небольшие глубины) на побережье Красного мора в Хургаде.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанкСотрудник отеля возле шезлонгов на пляже в Хургаде.
Сотрудник отеля возле шезлонгов на пляже в Хургаде
5 из 6
Сотрудник отеля возле шезлонгов на пляже в Хургаде.
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет
6 из 6
Хургада, Египет
© Depositphotos / OlegDoroshenko
1 из 6
Туристы во время отдыха на пляже Хургады.
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
2 из 6
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
3 из 6
Туристы во время отдыха на пляже Хургады.
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
4 из 6
Снорклинг (подводное плавание на небольшие глубины) на побережье Красного мора в Хургаде.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
5 из 6
Сотрудник отеля возле шезлонгов на пляже в Хургаде.
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
6 из 6
Хургада, Египет
© Depositphotos / OlegDoroshenko
Экскурсия на лодке на острова Гифтун, приключения в пустыне, скуба-дайвинг, променад вдоль моря в районе Марина — впечатлений здесь хватает.
Экспо 2020 Россия - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 08:00Туризм
Весь мир — в Дубае: почему стоит сейчас посетить этот эмират
 
ТуризмБудапештЕгипетВенгрияДубай (город)ОАЭСтамбулТурцияШарм-эш-ШейхХургадаНовый годНовости - ТуризмСинайский полуостровBooking.comТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететьВпечатления - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В горах Кубани объявили лавинную опасность
10:05Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
10:05Путин поздравил Алиева с днем рождения
10:05В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
10:03Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"
10:00В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу
09:59Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК
09:59Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
09:55Названа возможная причина пожара в астраханской больнице
09:54Мигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИД
09:53Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
09:50В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
09:44Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
09:43Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали
09:43Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД
09:41В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение
09:41Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"
09:38Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях
09:38США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
09:37Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой
Лента новостейМолния
В горах Кубани объявили лавинную опасностьПравительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детейПутин поздравил Алиева с днем рожденияВ Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистскимПервый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по ДонбассуСуд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УКБелоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"Названа возможная причина пожара в астраханской больницеМигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИДГлава МИД Турции напомнил о близких отношениях с УкраинойВ МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениямДва человека погибли при пожаре в реанимации больницы в АстраханиПожар в больнице в Астрахани ликвидировалиРоссия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИДВ больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделениеМосквичам пообещали циклон и "барическую пилу"Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колонияхСША военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИДНовак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой