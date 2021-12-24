https://ria.ru/20211224/prazdniki-1765216356.html

От Дубая до Будапешта: самые популярные зарубежные города на Новый год

От Дубая до Будапешта: самые популярные зарубежные города на Новый год - РИА Новости, 24.12.2021

От Дубая до Будапешта: самые популярные зарубежные города на Новый год

Эксперты выяснили, какие зарубежные направления являются самыми желанными для россиян на праздничные дни и для встречи новогодней ночи 2022, сообщает... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:00

2021-12-24T06:00

2021-12-24T06:00

туризм

будапешт

египет

венгрия

дубай (город)

оаэ

стамбул

турция

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие зарубежные направления являются самыми желанными для россиян на праздничные дни и для встречи новогодней ночи 2022, сообщает Booking.com.Наиболее популярными городами по результатам поисковых запросов стали Стамбул, Дубай, Шарм-эш-Шейх, Будапешт и Хургада.Стамбул, ТурцияРасположенный частично в Азии и частично в Европе, Стамбул – это фантастическое смешение греческой, персидской, византийской и оттоманской культур. Живописные виды на пролив Босфор и архитектура старого города надолго запоминаются. А еще там богатые кулинарные традиции.Дубай, ОАЭДубай может похвастаться ультрасовременными небоскребами, такими, как Бурдж-Халифа, невероятными искусственными островами. Здесь кажется, что попал в будущее. Отправляясь в Дубай, посетите один из самых больших аквариумов мира в и прокатитесь в пустыню, у которой город отвоевывает пространство.Шарм-эш-Шейх, ЕгипетШарм-эш-Шейх остается отличным местом для изучения уникального подводного мира. Есть в курорте на Красном море и множество других развлечений, которые сделают поездку незабываемой — от погружения в местную культуру в Старом городе до хайкинга на горе Синай.Будапешт, ВенгрияСюда едут ради старинной архитектуры, подземного лабиринта из почти 200 пещер, мавзолея Гюль-Бабы. Стоит отправиться на прогулку вдоль Дуная — реки, которая разделяет две стороны города, Буду и Пешт. Хургада, ЕгипетХургада была когда-то тихой рыбацкой деревушкой, но за последние 20 лет превратилась в один из самых популярных курортов Египта. Во многом благодаря песчаным пляжам и субтропическому климату. Экскурсия на лодке на острова Гифтун, приключения в пустыне, скуба-дайвинг, променад вдоль моря в районе Марина — впечатлений здесь хватает.

https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html

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венгрия

дубай (город)

оаэ

стамбул

турция

шарм-эш-шейх

хургада

синайский полуостров

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