https://ria.ru/20211224/prazdnik-1765296583.html

Россияне рассказали, где будут встречать Новый год

Россияне рассказали, где будут встречать Новый год - РИА Новости, 24.12.2021

Россияне рассказали, где будут встречать Новый год

Встретить наступающий год дома планируют 78% россиян, пойдут в гости лишь 8%, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:40

2021-12-24T11:40

2021-12-24T19:55

новый год — 2022

общество

валерий федоров

вциом

новый год

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Встретить наступающий год дома планируют 78% россиян, пойдут в гости лишь 8%, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров."Дом вновь стал традиционным местом празднования Нового года — 2022-й планируют встретить в родных стенах 78% россиян. Еще 8% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% пойдут в ресторан или клуб. Лишь 4% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год", - сказал Фёдоров, представляя результаты опроса в МИА "Россия сегодня".По его словам, в преддверии 2022 года предполагаемые расходы на празднование и развлечения на 20% больше, чем в прошлом году: сумма средних расходов составляет 15 830 рублей."По ответам респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5 369руб., на новогодний стол — 5 748 рублей, на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. — 4 713 рублей", - добавил он.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в декабре 2021 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20211224/politika-1765294237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий федоров, вциом, новый год, россия