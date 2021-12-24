https://ria.ru/20211224/prazdnik-1765296583.html
Россияне рассказали, где будут встречать Новый год
Россияне рассказали, где будут встречать Новый год - РИА Новости, 24.12.2021
Россияне рассказали, где будут встречать Новый год
Встретить наступающий год дома планируют 78% россиян, пойдут в гости лишь 8%, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:40
2021-12-24T11:40
2021-12-24T19:55
новый год — 2022
общество
валерий федоров
вциом
новый год
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Встретить наступающий год дома планируют 78% россиян, пойдут в гости лишь 8%, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров."Дом вновь стал традиционным местом празднования Нового года — 2022-й планируют встретить в родных стенах 78% россиян. Еще 8% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% пойдут в ресторан или клуб. Лишь 4% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год", - сказал Фёдоров, представляя результаты опроса в МИА "Россия сегодня".По его словам, в преддверии 2022 года предполагаемые расходы на празднование и развлечения на 20% больше, чем в прошлом году: сумма средних расходов составляет 15 830 рублей."По ответам респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5 369руб., на новогодний стол — 5 748 рублей, на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. — 4 713 рублей", - добавил он.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в декабре 2021 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, валерий федоров, вциом, новый год, россия
11:40 24.12.2021 (обновлено: 19:55 24.12.2021)
Россияне рассказали, где будут встречать Новый год
Опрос ВЦИОМ: 80% россиян встретят Новый год дома
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Встретить наступающий год дома планируют 78% россиян, пойдут в гости лишь 8%, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров
.
"Дом вновь стал традиционным местом празднования Нового года — 2022-й планируют встретить в родных стенах 78% россиян. Еще 8% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% пойдут в ресторан или клуб. Лишь 4% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год", - сказал Фёдоров, представляя результаты опроса в МИА "Россия сегодня".
По его словам, в преддверии 2022 года предполагаемые расходы на празднование и развлечения на 20% больше, чем в прошлом году: сумма средних расходов составляет 15 830 рублей.
"По ответам респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5 369руб., на новогодний стол — 5 748 рублей, на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. — 4 713 рублей", - добавил он.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в декабре 2021 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.