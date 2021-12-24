Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/potok-1765373681.html
"Сами подрезают сук": Путин высказался о проблемах с "Северным потоком — 2"
"Сами подрезают сук": Путин высказался о проблемах с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 25.12.2021
"Сами подрезают сук": Путин высказался о проблемах с "Северным потоком — 2"
Со стороны Европы неразумно препятствовать запуску "Северного потока — 2", так как появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо, заявил... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-24T16:53
2021-12-25T01:06
экономика
европа
владимир путин
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765404787_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53d1979a9c294fcc9a14f911a3901154.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Со стороны Европы неразумно препятствовать запуску "Северного потока — 2", так как появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства заметил, что это помогло бы и странам, которые "не хотят покупать напрямую", — например, Украине."И для них цена бы упала — и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят", — отметил президент.Путин добавил, что европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс.Накануне, комментируя рекордный рост контрактов на поставку газа и обвинения в том, что Россия манипулирует рынком, не бронируя мощности трубопровода "Ямал — Европа", Путин сказал, что "Газпром" поставляет весь объем газа по имеющимся долгосрочным контрактам, а от упомянутых ресурсов отказался, поскольку немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку.В декабре на фьючерсном рынке зафиксирован исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Устойчивый рост наблюдается с конца лета, эксперты связывают его с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.В свою очередь, "Северный поток — 2" достроен, однако запуск магистрали отложен из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.
https://ria.ru/20211223/potok-1765188998.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Подрезают сук, на котором сидят" – Путин об ограничениях против газопровода Nord Stream 2
"Подрезают сук, на котором сидят" – Путин об ограничениях против газопровода Nord Stream 2
2021-12-24T16:53
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765404787_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_055acbce902f8bd99f524024bb5d3d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, владимир путин, северный поток — 2, россия
16:53 24.12.2021 (обновлено: 01:06 25.12.2021)
 
"Сами подрезают сук": Путин высказался о проблемах с "Северным потоком — 2"

Президент Путин назвал глупыми попытки Европы мешать запуску "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек РИА Новости. Со стороны Европы неразумно препятствовать запуску "Северного потока — 2", так как появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо, заявил президент России Владимир Путин.

"Это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте", — сказал он на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Глава государства заметил, что это помогло бы и странам, которые "не хотят покупать напрямую", — например, Украине.
"И для них цена бы упала — и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят", — отметил президент.
Путин добавил, что европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 17:21
Украина пригрозила "вечными" санкциями против "Северного потока — 2"
Накануне, комментируя рекордный рост контрактов на поставку газа и обвинения в том, что Россия манипулирует рынком, не бронируя мощности трубопровода "Ямал — Европа", Путин сказал, что "Газпром" поставляет весь объем газа по имеющимся долгосрочным контрактам, а от упомянутых ресурсов отказался, поскольку немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку.
В декабре на фьючерсном рынке зафиксирован исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Устойчивый рост наблюдается с конца лета, эксперты связывают его с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
В свою очередь, "Северный поток — 2" достроен, однако запуск магистрали отложен из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаЕвропаВладимир ПутинСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
Лента новостейМолния
У кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа