https://ria.ru/20211224/potok-1765373681.html

"Сами подрезают сук": Путин высказался о проблемах с "Северным потоком — 2"

"Сами подрезают сук": Путин высказался о проблемах с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 25.12.2021

"Сами подрезают сук": Путин высказался о проблемах с "Северным потоком — 2"

Со стороны Европы неразумно препятствовать запуску "Северного потока — 2", так как появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо, заявил... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-24T16:53

2021-12-24T16:53

2021-12-25T01:06

экономика

европа

владимир путин

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Со стороны Европы неразумно препятствовать запуску "Северного потока — 2", так как появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства заметил, что это помогло бы и странам, которые "не хотят покупать напрямую", — например, Украине."И для них цена бы упала — и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят", — отметил президент.Путин добавил, что европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс.Накануне, комментируя рекордный рост контрактов на поставку газа и обвинения в том, что Россия манипулирует рынком, не бронируя мощности трубопровода "Ямал — Европа", Путин сказал, что "Газпром" поставляет весь объем газа по имеющимся долгосрочным контрактам, а от упомянутых ресурсов отказался, поскольку немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку.В декабре на фьючерсном рынке зафиксирован исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Устойчивый рост наблюдается с конца лета, эксперты связывают его с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.В свою очередь, "Северный поток — 2" достроен, однако запуск магистрали отложен из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.

https://ria.ru/20211223/potok-1765188998.html

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"Подрезают сук, на котором сидят" – Путин об ограничениях против газопровода Nord Stream 2 "Подрезают сук, на котором сидят" – Путин об ограничениях против газопровода Nord Stream 2 2021-12-24T16:53 true PT0M46S

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экономика, европа, владимир путин, северный поток — 2, россия