16:53 24.12.2021 (обновлено: 01:06 25.12.2021)
"Сами подрезают сук": Путин высказался о проблемах с "Северным потоком — 2"
Президент Путин назвал глупыми попытки Европы мешать запуску "Северного потока — 2"
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Со стороны Европы неразумно препятствовать запуску "Северного потока — 2", так как появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо, заявил президент России Владимир Путин.
"Это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте", — сказал он на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
Глава государства заметил, что это помогло бы и странам, которые "не хотят покупать напрямую", — например, Украине.
"И для них цена бы упала — и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят", — отметил президент.
Путин добавил, что европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс.
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Накануне, комментируя рекордный рост контрактов на поставку газа и обвинения в том, что Россия манипулирует рынком, не бронируя мощности трубопровода "Ямал — Европа", Путин сказал, что "Газпром" поставляет весь объем газа по имеющимся долгосрочным контрактам, а от упомянутых ресурсов отказался, поскольку немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку.
В декабре на фьючерсном рынке зафиксирован исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Устойчивый рост наблюдается с конца лета, эксперты связывают его с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
В свою очередь, "Северный поток — 2" достроен, однако запуск магистрали отложен из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.