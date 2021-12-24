https://ria.ru/20211224/potok-1765291726.html

"Северный поток — 2" превратился в Европе в разменную монету, заявил Рябков

"Северный поток — 2" превратился в Европе в разменную монету, заявил Рябков - РИА Новости, 24.12.2021

"Северный поток — 2" превратился в Европе в разменную монету, заявил Рябков

Евросоюз превращает проект газопровода "Северный поток — 2" в разменную монету в противостоянии с Россией, европейские политики готовы платить деньги из... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:21

2021-12-24T11:21

2021-12-24T14:27

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Евросоюз превращает проект газопровода "Северный поток — 2" в разменную монету в противостоянии с Россией, европейские политики готовы платить деньги из собственного кармана, демонстрируя атлантическую солидарность в борьбе с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Комментируя в интервью журналу "Международная жизнь" слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая ранее не исключила, что "Северный поток — 2" не будет запущен в эксплуатацию в случае эскалации ситуации вокруг Украины, Рябков отметил, что такие заявления не стоит драматизировать."Строго говоря, наверное, это было ожидаемо, хотя и вызывает сожаление. С другой стороны, я думаю, что это не следует драматизировать, в том числе, по причине того, что никто на Украину нападать не собирается", - отметил замминистра."Но и без этого драматизировать не следует, потому что уже давно усилиями наших американских коллег и большой группы политиков и функционеров в аппарате Евросоюза проект "Северного потока — 2" превратился в разменную монету в их собственной игре на повышение ставок. Их совершенно не волнует, какие цены на газ в Европе, какие перспективы спотовых контрактов на газ, и вообще это, знаете, все такие Павки Корчагины, которые готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве вопреки всему, из принципа, вопреки собственным интересам, вопреки интересам своих союзников, из принципа", - подчеркнул Рябков.Он добавил, что политики в Евросоюзе "готовы платить деньги из собственного кармана, демонстрируя свою атлантическую солидарность в борьбе с Москвой"."Это печально, но это такая новая генерация фанатиков своего дела, которые нашли смысл собственного существования в борьбе с Россией", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20211223/potok-1765188998.html

https://ria.ru/20211223/gazprom-1765102194.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-24T11:21 true PT1M46S

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