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ГПУ подтвердила, что будет просить арестовать Порошенко с правом залога
ГПУ подтвердила, что будет просить арестовать Порошенко с правом залога - РИА Новости, 24.12.2021
ГПУ подтвердила, что будет просить арестовать Порошенко с правом залога
Прокуратура Украины будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в сумме около 37 миллионов... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:48
2021-12-24T18:05
украина
генеральная прокуратура рф
в мире
петр порошенко
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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Прокуратура Украины будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского генерального прокурора.В пятницу издание "Главком" со ссылкой на свои источники сообщило, что прокуратура будет просить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов."В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (около 37 миллионов долларов)", - цитирует сообщение пресс-службы агентство "Укринформ".Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
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украина, генеральная прокуратура рф, в мире, петр порошенко
17:48 24.12.2021 (обновлено: 18:05 24.12.2021)
 
ГПУ подтвердила, что будет просить арестовать Порошенко с правом залога

Генпрокуратура Украины подтвердила, что будет просить арестовать Порошенко с правом залога

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Прокуратура Украины будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского генерального прокурора.
В пятницу издание "Главком" со ссылкой на свои источники сообщило, что прокуратура будет просить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов.
"В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (около 37 миллионов долларов)", - цитирует сообщение пресс-службы агентство "Укринформ".
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Петр Порошенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 08:00
Подкинули угля в госизмену. Посадит ли Зеленский Порошенко
 
УкраинаГенеральная прокуратура РФВ миреПетр Порошенко
 
 
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