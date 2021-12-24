17:48 24.12.2021 (обновлено: 18:05 24.12.2021)
ГПУ подтвердила, что будет просить арестовать Порошенко с правом залога
Генпрокуратура Украины подтвердила, что будет просить арестовать Порошенко с правом залога
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Прокуратура Украины будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского генерального прокурора.
В пятницу издание "Главком" со ссылкой на свои источники сообщило, что прокуратура будет просить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов.
"В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (около 37 миллионов долларов)", - цитирует сообщение пресс-службы агентство "Укринформ".
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
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