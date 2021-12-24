https://ria.ru/20211224/poroshenko-1765390789.html

ГПУ подтвердила, что будет просить арестовать Порошенко с правом залога

ГПУ подтвердила, что будет просить арестовать Порошенко с правом залога - РИА Новости, 24.12.2021

ГПУ подтвердила, что будет просить арестовать Порошенко с правом залога

Прокуратура Украины будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в сумме около 37 миллионов... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:48

2021-12-24T17:48

2021-12-24T18:05

украина

генеральная прокуратура рф

в мире

петр порошенко

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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Прокуратура Украины будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского генерального прокурора.В пятницу издание "Главком" со ссылкой на свои источники сообщило, что прокуратура будет просить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов."В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (около 37 миллионов долларов)", - цитирует сообщение пресс-службы агентство "Укринформ".Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html

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украина, генеральная прокуратура рф, в мире, петр порошенко