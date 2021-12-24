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В Бурятию прибыли специалисты из Читы для помощи в устранении аварии на ТЭЦ
В Бурятию прибыли специалисты из Читы для помощи в устранении аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 24.12.2021
В Бурятию прибыли специалисты из Читы для помощи в устранении аварии на ТЭЦ
Для помощи в устранении аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ прибыли специалисты из Читы, сообщается на сайте ТГК-14. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T04:46
2021-12-24T04:46
происшествия
улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Для помощи в устранении аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ прибыли специалисты из Читы, сообщается на сайте ТГК-14.По данным правительства, утром 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. В мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время.В компании также уточнили, что ночью удалось восстановить работу двух трансформаторов, которые подают электропитание для работы котлов. Котлоагрегаты части среднего давления работают на полную мощность, параметры теплоносителя повышаются.
https://ria.ru/20211223/teplosnabzhenie-1765245229.html
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происшествия, улан-удэ
04:46 24.12.2021
 
В Бурятию прибыли специалисты из Читы для помощи в устранении аварии на ТЭЦ

В Улан-Удэ прибыли специалисты из Читы для помощи в устранении аварии на ТЭЦ-1

© РИА Новости / Зорикто Догбаев / Перейти в фотобанкЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Зорикто Догбаев
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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Для помощи в устранении аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ прибыли специалисты из Читы, сообщается на сайте ТГК-14.
По данным правительства, утром 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.
Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. В мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время.
"В настоящее время на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжаются восстановительные работы по устранению последствий аварии. В них задействовано порядка 70 человек, прибыли специалисты из производственных филиалов ПАО "ТГК-14" Чита", - говорится в сообщении.
В компании также уточнили, что ночью удалось восстановить работу двух трансформаторов, которые подают электропитание для работы котлов. Котлоагрегаты части среднего давления работают на полную мощность, параметры теплоносителя повышаются.
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