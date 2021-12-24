https://ria.ru/20211224/pomosch-1765255022.html

Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии

Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии - РИА Новости, 24.12.2021

Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии

Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирийской Арабской Республике (САР) в виде необходимого для их работы церковного инвентаря,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T02:35

2021-12-24T02:35

2021-12-24T02:35

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ДАМАСК, 24 дек - РИА Новости. Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирийской Арабской Республике (САР) в виде необходимого для их работы церковного инвентаря, рассказал журналистам заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Игорь Ткач после встречи российской парламентской делегации с патриархом Антиохийским и всея Востока Иоанном X.Он уточнил, что речь идет не только о церкви Успения пресвятой Богородицы в Эз-Забадани Антиохийской церкви. Такая же помощь будет оказана церкви в честь священномученика Игнатия Богоносца в Дамаске Русской православной церкви. Среди прочего храмам требуется одежда, книги, иконы. Власти российской столицы такую помощь оказали. Была выделена субсидия, на которую было заказано производство необходимой утвари."Я думаю в ближайшее время мы физически подготовим два крупных подарка и через коллег из Министерства обороны передадим, может быть, даже к нашему Рождеству 7 января", - заявил представитель московской мэрии.В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии. После окончания заседания российская парламентская делегация встретилась с Иоанном X.

https://ria.ru/20211224/blagoslovenie-1765252402.html

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в мире, сирия, москва, русская православная церковь, россия