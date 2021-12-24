https://ria.ru/20211224/pomilovanie-1765258925.html

В Южной Корее помилуют экс-лидера страны, отбывающую 22-летнее заключение

В Южной Корее помилуют экс-лидера страны, отбывающую 22-летнее заключение - РИА Новости, 24.12.2021

В Южной Корее помилуют экс-лидера страны, отбывающую 22-летнее заключение

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая отбывает наказание в тюрьме за злоупотребление властью, получит помилование c 31 декабря, сообщило министерство... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T04:27

2021-12-24T04:27

2021-12-24T05:14

в мире

сеул

южная корея

пак кын хе

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СЕУЛ, 24 дек - РИА Новости. Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая отбывает наказание в тюрьме за злоупотребление властью, получит помилование c 31 декабря, сообщило министерство юстиции страны.В пятницу состоялось специальное заседание правительства Южной Кореи по вопросам помилования, смягчения наказания и восстановления полномочий ряда лиц, приуроченное к Новому году. В ходе заседания был рассмотрен и вопрос о помиловании экс-президента Пак Кын Хе."Исходя из гуманитарных соображений, в число тех, кто получит помилование, входят осужденные, находящиеся в сложных условиях, такие как пожилые люди или тяжелобольные", - заявил на заседании премьер-министр страны Ким Бу Гём. Он добавил, что нынешнее помилование должно объединить граждан перед Новым годом и в трудных условиях продолжающейся пандемии коронавируса.Как поясняет агентство Рёнхап, в этом году Пак Кын Хе уже трижды попадала в больницу в связи с хроническим заболеванием плеча и спины. Предположительно, ее состояние здоровья и стало причиной помилования.Пак Кын Хе отстранили от должности в марте 2017 года из-за обвинений в злоупотреблении властью и взяточничестве. Ее обвиняли в сговоре с подругой Чхве Сун Силь и попытке заставить крупные конгломераты, такие как Samsung и Lotte, пожертвовать в подконтрольные той фонды 77,4 миллиарда вон. Экс-президента и ее помощников также обвинили в получении 3,5 миллиарда вон от трех бывших руководителей Национальной разведывательной службы страны.В 2018 году Пак Кын Хе приговорили совокупно к 30 годам тюрьмы и штрафу в размере около 17 миллионов долларов. В 2019 году Верховный суд отправил дело на повторное разбирательство, после чего в июле 2020 года Высший суд Сеула сократил тюремный срок до 20 лет, принимая во внимание, что экс-президент "получила мало личной выгоды" от своих преступлений, а также снял с нее обвинения в предполагаемом вымогательстве у конгломератов. В январе 2021 года Верховный суд Южной Кореи окончательно утвердил 20-летний срок для экс-президента. Пак Кын Хе также должна будет выплатить штраф в размере 180 миллиардов вон и компенсацию в размере 35 миллиардов вон.Всего экс-президент должна была провести в тюрьме 22 года, включая двухлетний тюремный срок, присужденный ей в 2018 году за незаконное вмешательство в процесс выдвижения кандидатов правящей на тот момент консервативной партии "Сэнури" (сейчас расформирована). Она пробыла в заключении четыре года и девять месяцев.Также в рамках нынешнего помилования была восстановлена в правах бывшая премьер-министр и первая женщина-премьер в Южной Корее Хан Мён Сук. В августе 2015 года она была признана виновной в получении незаконных пожертвований на сумму 900 миллионов вон (примерно 757 тысяч долларов по нынешнему курсу) и приговорена к двум годам тюремного заключения с последующим запретом баллотироваться на государственные должности в течение десяти лет. Она стала первым бывшим премьер-министром Республики Корея, получившим тюремный срок. Она уже отбыла свой двухлетний срок и теперь будет реабилитирована.

https://ria.ru/20200610/1572757480.html

https://ria.ru/20210118/prigovor-1593457889.html

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в мире, сеул, южная корея, пак кын хе