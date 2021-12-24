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В РЖД назвали причину ДТП с грузовым поездом в Алтайском крае
В РЖД назвали причину ДТП с грузовым поездом в Алтайском крае - РИА Новости, 24.12.2021
В РЖД назвали причину ДТП с грузовым поездом в Алтайском крае
Автобус столкнулся с поездом на Алтае из-за того, что водитель выехал на пути на красный свет, переезд был оборудован исправной светозвуковой сигнализацией,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:21
2021-12-24T14:44
происшествия
алтайский край
ржд
авто
дтп
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с поездом на Алтае из-за того, что водитель выехал на пути на красный свет, переезд был оборудован исправной светозвуковой сигнализацией, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала "РЖД"."В пятницу, 24 декабря, в 12:45 (мск) на железнодорожном переезде, расположенном на участке Кулунда – Табуны в Алтайском крае, водитель пассажирского автобуса нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом", - говорится в сообщении.Уточняется, что переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось."В результате ДТП по предварительной информации пострадали 4 человека, находившиеся в автобусе. Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет. Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения", - уточняют в РЖД.Ранее со ссылкой на МЧС по региону сообщалось, что травмы у пострадавших - лёгкие. Всего на оперативное событие привлекалось 19 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России: 11 человек, 4 единицы техники.
https://ria.ru/20211224/dtp-1765331425.html
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, ржд, авто, дтп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
14:21 24.12.2021 (обновлено: 14:44 24.12.2021)
 
В РЖД назвали причину ДТП с грузовым поездом в Алтайском крае

РЖД: водитель автобуса в Алтайском крае выехал на пути на красный свет перед поездом

На месте столкновения автобуса с поездом на Алтае
На месте столкновения автобуса с поездом на Алтае
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с поездом на Алтае из-за того, что водитель выехал на пути на красный свет, переезд был оборудован исправной светозвуковой сигнализацией, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала "РЖД".
"В пятницу, 24 декабря, в 12:45 (мск) на железнодорожном переезде, расположенном на участке Кулунда – Табуны в Алтайском крае, водитель пассажирского автобуса нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом", - говорится в сообщении.
На месте столкновения автобуса с поездом на Алтае
13:59
В ДТП с поездом в Алтайском крае пострадали шесть человек
Уточняется, что переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось.
"В результате ДТП по предварительной информации пострадали 4 человека, находившиеся в автобусе. Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет. Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения", - уточняют в РЖД.
Ранее со ссылкой на МЧС по региону сообщалось, что травмы у пострадавших - лёгкие. Всего на оперативное событие привлекалось 19 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России: 11 человек, 4 единицы техники.
На месте схода тепловоза и шести вагонов с железобетонными изделиями в Кировской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 08:45
В Кировской области грузовой поезд сошел с рельсов
 
ПроисшествияАлтайский крайРЖДАвтоДТПМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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