https://ria.ru/20211224/podklyuchenie-1765260279.html

В Улан-Удэ все многоквартирные дома подключили к теплу после аварии на ТЭЦ

В Улан-Удэ все многоквартирные дома подключили к теплу после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 24.12.2021

В Улан-Удэ все многоквартирные дома подключили к теплу после аварии на ТЭЦ

Все многоквартирные дома в Улан-Удэ, где на ТЭЦ-1 произошла авария, подключены к теплу, однако горожанам до сих пор требуются обогреватели, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T05:36

2021-12-24T05:36

2021-12-24T05:36

происшествия

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Все многоквартирные дома в Улан-Удэ, где на ТЭЦ-1 произошла авария, подключены к теплу, однако горожанам до сих пор требуются обогреватели, сообщается на сайте правительства Бурятии.По данным правительства, утром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. В мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время.В штабе уточнили, что запуск котлов продолжается. По словам мэра города Игоря Шутенкова, удалось не допустить снижения параметров, что "позволит более оперативно повысить температуру в домах при запуске котлов".По информации оперштаба, поступило 418 сообщений от жителей города по аварийной ситуации на ТЭЦ-1. Также зафиксировано 370 обращений граждан для получения и использования обогревательных приборов. На данный момент выдано 260 приборов. В работе сейчас находится порядка 200 заявлений.

https://ria.ru/20211223/ulan-ude-1765245995.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ