https://ria.ru/20211224/pochta-1765346647.html

Мишустин рассказал о планах обновления сельских отделений почты

Мишустин рассказал о планах обновления сельских отделений почты - РИА Новости, 24.12.2021

Мишустин рассказал о планах обновления сельских отделений почты

Правительство выделит пять миллиардов рублей на ремонт отделений "Почты России" в селах, это позволит обновить почти 1200 сельских отделений, заявил... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:11

2021-12-24T15:11

2021-12-24T15:43

общество

почта россии

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство выделит пять миллиардов рублей на ремонт отделений "Почты России" в селах, это позволит обновить почти 1200 сельских отделений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На следующий год правительство выделит 5 миллиардов рублей, которые позволят обновить почти 1200 сельских отделений, привести их в нормальное состояние", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Средства пойдут на оснащение мебелью и оборудованием, а также на строительство быстровозводимых зданий.Он напомнил, что согласно распоряжению президента, модернизации подлежат 25 160 объектов.

https://ria.ru/20211223/internet-1765115322.html

https://realty.ria.ru/20211124/pochta-1760567239.html

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общество, почта россии, михаил мишустин, россия