https://ria.ru/20211224/pochta-1765346647.html
Мишустин рассказал о планах обновления сельских отделений почты
Мишустин рассказал о планах обновления сельских отделений почты - РИА Новости, 24.12.2021
Мишустин рассказал о планах обновления сельских отделений почты
Правительство выделит пять миллиардов рублей на ремонт отделений "Почты России" в селах, это позволит обновить почти 1200 сельских отделений, заявил... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:11
2021-12-24T15:11
2021-12-24T15:43
общество
почта россии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство выделит пять миллиардов рублей на ремонт отделений "Почты России" в селах, это позволит обновить почти 1200 сельских отделений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На следующий год правительство выделит 5 миллиардов рублей, которые позволят обновить почти 1200 сельских отделений, привести их в нормальное состояние", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Средства пойдут на оснащение мебелью и оборудованием, а также на строительство быстровозводимых зданий.Он напомнил, что согласно распоряжению президента, модернизации подлежат 25 160 объектов.
https://ria.ru/20211223/internet-1765115322.html
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общество, почта россии, михаил мишустин, россия
15:11 24.12.2021 (обновлено: 15:43 24.12.2021)
Мишустин рассказал о планах обновления сельских отделений почты
Премьер Мишустин заявил, что в следующем году обновят 1,2 тысячи сельских отделений почты