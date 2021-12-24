https://ria.ru/20211224/pobeg-1765344013.html

В Волгоградской области двое осужденных сбежали из колонии-поселения

В Волгоградской области двое осужденных сбежали из колонии-поселения - РИА Новости, 24.12.2021

В Волгоградской области двое осужденных сбежали из колонии-поселения

Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:00

2021-12-24T15:00

2021-12-24T15:24

происшествия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 24 дек – РИА Новости. Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области."Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области разыскиваются осужденные колонии-поселения №3 Вязовиков Георгий Александрович, 13.12.1998 года рождения, и Корней Дмитрий Алексеевич 14.02.2002 года рождения, которые 23 декабря 2021 года в ночное время суток совершили побег из учреждения", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что оба - из Краснодарского края, отбывали наказание за кражи.По факту побега возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20211203/zaklyuchennyy-1762107880.html

волгоград

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2021

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происшествия, волгоград