https://ria.ru/20211224/pilot-1765397573.html

Абрамченко пообещала помочь мальчику побывать в роли пилота

Абрамченко пообещала помочь мальчику побывать в роли пилота - РИА Новости, 24.12.2021

Абрамченко пообещала помочь мальчику побывать в роли пилота

Вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках акции "Елка желаний" собирается помочь восьмилетнему мальчику побывать в роли пилота самолета. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:22

2021-12-24T18:22

2021-12-24T18:22

общество

красноярский край

владимир путин

виктория абрамченко

елка желаний

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках акции "Елка желаний" собирается помочь восьмилетнему мальчику побывать в роли пилота самолета."Никита Протасов, Красноярский край, 8 лет. Мечтает побывать в роли пилота самолета. Никита поздравляю тебя с Новым годом. Я сделаю все возможное, чтобы твоя мечта осуществилась", - сказала Абрамченко.Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.

https://ria.ru/20211221/putin-1764777381.html

красноярский край

россия

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общество, красноярский край, владимир путин, виктория абрамченко, елка желаний, россия