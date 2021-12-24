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Совфед одобрил закон о новых основаниях для пересмотра судебных решений

Совфед одобрил закон о новых основаниях для пересмотра судебных решений - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед одобрил закон о новых основаниях для пересмотра судебных решений

Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, позволяющий отменить судебное решение, если оно основывалось на противоречащих Конституции положениях или... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:19

2021-12-24T11:19

2021-12-24T11:19

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, позволяющий отменить судебное решение, если оно основывалось на противоречащих Конституции положениях или применялось в неверном истолковании.Решение о противоречии Основному закону должен будет вынести Конституционный суд.Эта норма распространится только на те судебные постановления, которые ещё не исполнены или исполнены не полностью. Отмена судебного акта будет основанием для прекращения исполнительного производства.Соответствующие изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ.

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