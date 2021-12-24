https://ria.ru/20211224/peregovory-1765324911.html

В МИД оценили возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности

В МИД оценили возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД оценили возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности

Россия пока не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Москвой на условиях равноправия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:34

2021-12-24T13:34

2021-12-24T13:54

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия пока не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Москвой на условиях равноправия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос подключения Евросоюза к переговорам по безопасности.В интересах ЕС "способствовать предотвращению дальнейшей деградации военно-политической ситуации в Европе, созданию предпосылок для ликвидации разделительных линий на континенте и высвобождению ресурсов для совместной созидательной работы во имя укрепления единого неделимого евроатлантического и евразийского пространства", указала она."Для этого необходимо, чтобы США и их союзники представили гарантии нерасширения НАТО и неразмещения угрожающих России систем вооружений вблизи наших российских границ. Видим ли мы такую готовность со стороны ЕС по комплексу вышеперечисленных мер? Видим ли мы готовность Брюсселя к взаимодействию с Россией на основе равноправия и с учетом наших законных интересов в данном вопросе? Нет, пока не видим. Я надеюсь, что ключевое слово "пока", а не частица "не", - подчеркнула дипломат.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211224/ssha-1765316385.html

https://ria.ru/20211224/bezopasnost-1765315422.html

москва

брюссель

россия

сша

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в мире, москва, евросоюз, брюссель, россия, сша, сергей рябков, нато, мария захарова