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В МИД оценили возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности
В МИД оценили возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД оценили возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности
Россия пока не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Москвой на условиях равноправия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:34
2021-12-24T13:54
в мире
москва
евросоюз
брюссель
россия
сша
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия пока не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Москвой на условиях равноправия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос подключения Евросоюза к переговорам по безопасности.В интересах ЕС "способствовать предотвращению дальнейшей деградации военно-политической ситуации в Европе, созданию предпосылок для ликвидации разделительных линий на континенте и высвобождению ресурсов для совместной созидательной работы во имя укрепления единого неделимого евроатлантического и евразийского пространства", указала она."Для этого необходимо, чтобы США и их союзники представили гарантии нерасширения НАТО и неразмещения угрожающих России систем вооружений вблизи наших российских границ. Видим ли мы такую готовность со стороны ЕС по комплексу вышеперечисленных мер? Видим ли мы готовность Брюсселя к взаимодействию с Россией на основе равноправия и с учетом наших законных интересов в данном вопросе? Нет, пока не видим. Я надеюсь, что ключевое слово "пока", а не частица "не", - подчеркнула дипломат.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211224/ssha-1765316385.html
https://ria.ru/20211224/bezopasnost-1765315422.html
москва
брюссель
россия
сша
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в мире, москва, евросоюз, брюссель, россия, сша, сергей рябков, нато, мария захарова
13:34 24.12.2021 (обновлено: 13:54 24.12.2021)
 
В МИД оценили возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности

В МИД заявили, что не видят готовности Брюсселя участвовать в переговорах о безопасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия пока не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Москвой на условиях равноправия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос подключения Евросоюза к переговорам по безопасности.
В интересах ЕС "способствовать предотвращению дальнейшей деградации военно-политической ситуации в Европе, созданию предпосылок для ликвидации разделительных линий на континенте и высвобождению ресурсов для совместной созидательной работы во имя укрепления единого неделимого евроатлантического и евразийского пространства", указала она.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
13:04
В Кремле планируют в январе получить ответ от США по гарантиям безопасности
"Для этого необходимо, чтобы США и их союзники представили гарантии нерасширения НАТО и неразмещения угрожающих России систем вооружений вблизи наших российских границ. Видим ли мы такую готовность со стороны ЕС по комплексу вышеперечисленных мер? Видим ли мы готовность Брюсселя к взаимодействию с Россией на основе равноправия и с учетом наших законных интересов в данном вопросе? Нет, пока не видим. Я надеюсь, что ключевое слово "пока", а не частица "не", - подчеркнула дипломат.
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
13:02
Россия пока не получила реакции на предложения по гарантиям безопасности
 
В миреМоскваЕвросоюзБрюссельРоссияСШАСергей РябковНАТОМария Захарова
 
 
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