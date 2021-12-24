13:34 24.12.2021 (обновлено: 13:54 24.12.2021)
В МИД оценили возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности
В МИД заявили, что не видят готовности Брюсселя участвовать в переговорах о безопасности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия пока не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Москвой на условиях равноправия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос подключения Евросоюза к переговорам по безопасности.
В интересах ЕС "способствовать предотвращению дальнейшей деградации военно-политической ситуации в Европе, созданию предпосылок для ликвидации разделительных линий на континенте и высвобождению ресурсов для совместной созидательной работы во имя укрепления единого неделимого евроатлантического и евразийского пространства", указала она.
"Для этого необходимо, чтобы США и их союзники представили гарантии нерасширения НАТО и неразмещения угрожающих России систем вооружений вблизи наших российских границ. Видим ли мы такую готовность со стороны ЕС по комплексу вышеперечисленных мер? Видим ли мы готовность Брюсселя к взаимодействию с Россией на основе равноправия и с учетом наших законных интересов в данном вопросе? Нет, пока не видим. Я надеюсь, что ключевое слово "пока", а не частица "не", - подчеркнула дипломат.
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.