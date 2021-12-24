https://ria.ru/20211224/otstavka-1765420150.html

Смена кабмина позволит избежать энергетической катастрофы, заявили в Раде

Смена кабмина позволит избежать энергетической катастрофы, заявили в Раде - РИА Новости, 24.12.2021

Смена кабмина позволит избежать энергетической катастрофы, заявили в Раде

Смена кабинета министров позволит Украине избежать энергетической катастрофы, считает сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T21:09

2021-12-24T21:09

2021-12-24T21:12

в мире

украина

харьковская область

юрий бойко

оппозиционная платформа - за жизнь

денис шмыгаль

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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Смена кабинета министров позволит Украине избежать энергетической катастрофы, считает сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина пройдет отопительный сезон спокойно, если не будет стрессовых ситуаций."За 10 месяцев 2021-го в сравнении с таким же периодом 2020-го нефтегазодобывающая отрасль упала почти на 3%. Очевидно, что это ненормально. Вместо того, чтобы спасать Украину от энергетического кризиса, власть усугубляет его. Поэтому замена правительства сейчас актуальна как никогда. Если на смену этому кабмину придут профессионалы, Украина избежит энергетической катастрофы", - цитирует Бойко пресс-служба партии.По его словам, Украина по вине правительства оказалась тотально не готова к ситуации на газовом рынке."Новости с газового рынка в последние недели напоминают сводки с фронта, причем каждый день идут сообщения о потерях – когда из-за газа по 60-70 гривен за куб одни предприятия сокращают производство, а другие и вовсе закрываются. Украина по вине правительства оказалась тотально не готова к таким событиям, и результат этой неготовности – уничтожение промышленности… Потери несут все, в том числе – производители хлеба, в чем я сам убедился, когда во время поездки в Харьковскую область побывал на хлебозаводе", - отметил депутат.

https://ria.ru/20211224/referendum-1765392522.html

украина

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в мире, украина, харьковская область, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, денис шмыгаль