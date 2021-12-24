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Омикрон-штамм выявили в 110 странах
Омикрон-штамм выявили в 110 странах - РИА Новости, 24.12.2021
Омикрон-штамм выявили в 110 странах
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира, распространяется быстрее "дельты", но может оказаться менее тяжелым, говорится в обновленной... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:33
2021-12-24T13:33
2021-12-24T13:33
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коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 24 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира, распространяется быстрее "дельты", но может оказаться менее тяжелым, говорится в обновленной информации о новом варианте COVID-19, распространенном в пятницу Всемирной организацией здравоохранения."По данным на 22 декабря, "омикрон" выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ", - говорится в заявлении.Как отмечается, первичные данные указывают на то, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее штамма "дельта" и может быть менее серьезным. Однако пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.
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РИА Новости
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Омикрон-штамм выявили в 110 странах
Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 110 странах мира