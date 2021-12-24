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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/omikron-shtamm-1765324058.html
Омикрон-штамм выявили в 110 странах
Омикрон-штамм выявили в 110 странах - РИА Новости, 24.12.2021
Омикрон-штамм выявили в 110 странах
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира, распространяется быстрее "дельты", но может оказаться менее тяжелым, говорится в обновленной... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:33
2021-12-24T13:33
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 24 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира, распространяется быстрее "дельты", но может оказаться менее тяжелым, говорится в обновленной информации о новом варианте COVID-19, распространенном в пятницу Всемирной организацией здравоохранения."По данным на 22 декабря, "омикрон" выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ", - говорится в заявлении.Как отмечается, первичные данные указывают на то, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее штамма "дельта" и может быть менее серьезным. Однако пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:33 24.12.2021
 
Омикрон-штамм выявили в 110 странах

Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 110 странах мира

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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ЖЕНЕВА, 24 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира, распространяется быстрее "дельты", но может оказаться менее тяжелым, говорится в обновленной информации о новом варианте COVID-19, распространенном в пятницу Всемирной организацией здравоохранения.
"По данным на 22 декабря, "омикрон" выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ", - говорится в заявлении.
Как отмечается, первичные данные указывают на то, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее штамма "дельта" и может быть менее серьезным. Однако пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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