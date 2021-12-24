https://ria.ru/20211224/omikron-shtamm-1765324058.html

Омикрон-штамм выявили в 110 странах

Омикрон-штамм выявили в 110 странах - РИА Новости, 24.12.2021

Омикрон-штамм выявили в 110 странах

Штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира, распространяется быстрее "дельты", но может оказаться менее тяжелым, говорится в обновленной... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:33

2021-12-24T13:33

2021-12-24T13:33

распространение коронавируса

в мире

воз

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763331505_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_fd308ec2d40a04eaa2513638f4f0ca02.jpg

ЖЕНЕВА, 24 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира, распространяется быстрее "дельты", но может оказаться менее тяжелым, говорится в обновленной информации о новом варианте COVID-19, распространенном в пятницу Всемирной организацией здравоохранения."По данным на 22 декабря, "омикрон" выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ", - говорится в заявлении.Как отмечается, первичные данные указывают на то, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее штамма "дельта" и может быть менее серьезным. Однако пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса