https://ria.ru/20211224/odessa-1765333111.html

СМИ: в одесский порт зашел боевой корабль НАТО

СМИ: в одесский порт зашел боевой корабль НАТО - РИА Новости, 24.12.2021

СМИ: в одесский порт зашел боевой корабль НАТО

В Одессу зашел французский многоцелевой фрегат Auvergne D654, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:05

2021-12-24T14:05

2021-12-24T15:47

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КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. В Одессу зашел французский многоцелевой фрегат Auvergne D654, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на своего корреспондента."В 8:30 (9:30 мск) силуэт корабля показался на горизонте, а в 9:30 (10:30 мск) он пришвартовался к 19-му причалу морвокзала. Первым на борт <...> поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа", — говорится в материале.По информации СМИ, Auvergne стал десятым кораблем НАТО, посетившим Одессу в этом году. Фрегат зашел в Черное море 14 декабря. По информации "Думской", в Одессе он пробудет до 28 декабря."Auvergne D654 является самым современным кораблем французского флота. Он введен в состав ВМС в феврале 2018 года. Длина 142 метра, ширина 20 метров, осадка пять метров. Несет самое современное радиоэлектронное оборудование", — пишет автор статьи.Как ранее заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, альянс пытается разместить больше техники и батальонов у границ России, хотя прекрасно знает об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

https://ria.ru/20210712/nato-1740657885.html

https://ria.ru/20210816/ukraina-1745885183.html

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в мире, украина, одесса, франция, нато, военно-морские силы украины, алексей неижпапа