14:05 24.12.2021 (обновлено: 15:47 24.12.2021)
СМИ: в одесский порт зашел боевой корабль НАТО
"Думская": в порт Одессы зашел французский многоцелевой фрегат Auvergne D654
КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. В Одессу зашел французский многоцелевой фрегат Auvergne D654, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на своего корреспондента.
"В 8:30 (9:30 мск) силуэт корабля показался на горизонте, а в 9:30 (10:30 мск) он пришвартовался к 19-му причалу морвокзала. Первым на борт <...> поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа", — говорится в материале.
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По информации СМИ, Auvergne стал десятым кораблем НАТО, посетившим Одессу в этом году. Фрегат зашел в Черное море 14 декабря. По информации "Думской", в Одессе он пробудет до 28 декабря.
"Auvergne D654 является самым современным кораблем французского флота. Он введен в состав ВМС в феврале 2018 года. Длина 142 метра, ширина 20 метров, осадка пять метров. Несет самое современное радиоэлектронное оборудование", — пишет автор статьи.
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