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СМИ: в одесский порт зашел боевой корабль НАТО
СМИ: в одесский порт зашел боевой корабль НАТО - РИА Новости, 24.12.2021
СМИ: в одесский порт зашел боевой корабль НАТО
В Одессу зашел французский многоцелевой фрегат Auvergne D654, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:05
2021-12-24T15:47
в мире
украина
одесса
франция
нато
военно-морские силы украины
алексей неижпапа
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КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. В Одессу зашел французский многоцелевой фрегат Auvergne D654, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на своего корреспондента."В 8:30 (9:30 мск) силуэт корабля показался на горизонте, а в 9:30 (10:30 мск) он пришвартовался к 19-му причалу морвокзала. Первым на борт &lt;...&gt; поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа", — говорится в материале.По информации СМИ, Auvergne стал десятым кораблем НАТО, посетившим Одессу в этом году. Фрегат зашел в Черное море 14 декабря. По информации "Думской", в Одессе он пробудет до 28 декабря."Auvergne D654 является самым современным кораблем французского флота. Он введен в состав ВМС в феврале 2018 года. Длина 142 метра, ширина 20 метров, осадка пять метров. Несет самое современное радиоэлектронное оборудование", — пишет автор статьи.Как ранее заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, альянс пытается разместить больше техники и батальонов у границ России, хотя прекрасно знает об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html
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в мире, украина, одесса, франция, нато, военно-морские силы украины, алексей неижпапа
14:05 24.12.2021 (обновлено: 15:47 24.12.2021)
 
СМИ: в одесский порт зашел боевой корабль НАТО

"Думская": в порт Одессы зашел французский многоцелевой фрегат Auvergne D654

© REUTERS / Yoruk IsikФранцузский фрегат "Овернь" (Auvergne) в проливе Босфор
Французский фрегат Овернь (Auvergne) в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Yoruk Isik
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КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. В Одессу зашел французский многоцелевой фрегат Auvergne D654, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на своего корреспондента.
"В 8:30 (9:30 мск) силуэт корабля показался на горизонте, а в 9:30 (10:30 мск) он пришвартовался к 19-му причалу морвокзала. Первым на борт <...> поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа", — говорится в материале.
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По информации СМИ, Auvergne стал десятым кораблем НАТО, посетившим Одессу в этом году. Фрегат зашел в Черное море 14 декабря. По информации "Думской", в Одессе он пробудет до 28 декабря.
"Auvergne D654 является самым современным кораблем французского флота. Он введен в состав ВМС в феврале 2018 года. Длина 142 метра, ширина 20 метров, осадка пять метров. Несет самое современное радиоэлектронное оборудование", — пишет автор статьи.
Как ранее заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, альянс пытается разместить больше техники и батальонов у границ России, хотя прекрасно знает об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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