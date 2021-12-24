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Добыча нефти в 2022 году вырастет до 550 миллионов тонн, заявил Новак
Добыча нефти в 2022 году вырастет до 550 миллионов тонн, заявил Новак - РИА Новости, 24.12.2021
Добыча нефти в 2022 году вырастет до 550 миллионов тонн, заявил Новак
Рост добычи нефти в России в 2021 году ожидается на уровне 2,1%, до 524 миллионов тонн, добыча нефти в 2022 году вырастет до 540-550 миллионов тонн, заявил... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:24
2021-12-24T13:02
экономика
россия
нефть
александр новак
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рост добычи нефти в России в 2021 году ожидается на уровне 2,1%, до 524 миллионов тонн, добыча нефти в 2022 году вырастет до 540-550 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.По его прогнозу, спрос продолжит восстанавливаться. "Что касается России, то мы ожидаем где-то к маю месяцу выход на те уровни, от которых мы стартовали до сокращения. Таким образом, в следующем году наша отрасль будет добывать больше, чем в 2021 году. Мы ожидаем где-то около 540-550 миллионов тонн", - отметил вице-премьер.Добыча нефти и конденсата в 2020 году, по данным Минэнерго, составила 512,8 миллиона тонн, в годовом выражении сократилась на 8,6%.
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экономика, россия, нефть, александр новак, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
11:24 24.12.2021 (обновлено: 13:02 24.12.2021)
 
Добыча нефти в 2022 году вырастет до 550 миллионов тонн, заявил Новак

Новак: добыча нефти в России в 2022 году вырастет до 540-550 миллионов тонн

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рост добычи нефти в России в 2021 году ожидается на уровне 2,1%, до 524 миллионов тонн, добыча нефти в 2022 году вырастет до 540-550 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если говорить о добыче нефти, то мы ожидаем по итогам 2021 года увеличение добычи в целом на 2,1%, то есть мы примерно ожидаем 524 миллиона тонн добычи", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
По его прогнозу, спрос продолжит восстанавливаться. "Что касается России, то мы ожидаем где-то к маю месяцу выход на те уровни, от которых мы стартовали до сокращения. Таким образом, в следующем году наша отрасль будет добывать больше, чем в 2021 году. Мы ожидаем где-то около 540-550 миллионов тонн", - отметил вице-премьер.
Добыча нефти и конденсата в 2020 году, по данным Минэнерго, составила 512,8 миллиона тонн, в годовом выражении сократилась на 8,6%.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 11:43
Вице-президент "Лукойла" рассказал, что будет с ценами на нефть в 2022 году
 
ЭкономикаРоссияНефтьАлександр НовакЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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