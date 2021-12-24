https://ria.ru/20211224/natsproekty-1765341154.html
Реализация нацпроектов продвигается по графику, заявил Путин
Реализация нацпроектов продвигается по графику, заявил Путин - РИА Новости, 24.12.2021
Реализация нацпроектов продвигается по графику, заявил Путин
При всех сложностях и корректировках реализация национальных проектов в РФ продвигается по графику, работа подошла к своему экватору, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:51
2021-12-24T14:51
2021-12-24T15:03
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. При всех сложностях и корректировках реализация национальных проектов в РФ продвигается по графику, работа подошла к своему экватору, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что при всех сложностях, вынужденных корректировках в целом по графику продвигается реализация национальных проектов. Мы с вами постоянно об этом говорим. Эта реализация подошла сейчас к своему экватору. Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены. Говорили об этом совсем недавно на Совете по стратегическому развитию нацпроектов", - сказал Путин на заседании правительства в пятницу.
https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763869773.html
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общество, владимир путин, россия
14:51 24.12.2021 (обновлено: 15:03 24.12.2021)
Реализация нацпроектов продвигается по графику, заявил Путин
Президент Путин заявил, что работа по нацпроектам подошла к экватору