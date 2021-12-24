https://ria.ru/20211224/natsproekty-1765341154.html

Реализация нацпроектов продвигается по графику, заявил Путин

Реализация нацпроектов продвигается по графику, заявил Путин - РИА Новости, 24.12.2021

Реализация нацпроектов продвигается по графику, заявил Путин

При всех сложностях и корректировках реализация национальных проектов в РФ продвигается по графику, работа подошла к своему экватору, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:51

2021-12-24T14:51

2021-12-24T15:03

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. При всех сложностях и корректировках реализация национальных проектов в РФ продвигается по графику, работа подошла к своему экватору, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что при всех сложностях, вынужденных корректировках в целом по графику продвигается реализация национальных проектов. Мы с вами постоянно об этом говорим. Эта реализация подошла сейчас к своему экватору. Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены. Говорили об этом совсем недавно на Совете по стратегическому развитию нацпроектов", - сказал Путин на заседании правительства в пятницу.

https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763869773.html

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общество, владимир путин, россия