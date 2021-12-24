https://ria.ru/20211224/nato-1765330793.html

НАТО пытается втянуть Финляндию и Швецию в орбиту интересов, заявили в МИД

НАТО пытается втянуть Финляндию и Швецию в орбиту интересов, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2021

НАТО пытается втянуть Финляндию и Швецию в орбиту интересов, заявили в МИД

Россия рассматривает как фактор стабильности политику Финляндии и Швеции неучастия в военных союзах, их присоединение к альянсу имело бы серьезные... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:57

2021-12-24T13:57

2021-12-24T13:57

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия рассматривает как фактор стабильности политику Финляндии и Швеции неучастия в военных союзах, их присоединение к альянсу имело бы серьезные военно-политические последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Проводимую Финляндией, Швецией традиционную политику неучастия в военных союзах наша сторона рассматривает как важный фактор обеспечения стабильности на севере Европы", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, вместе с тем РФ видит "целенаправленную работу НАТО по втягиванию в орбиту своих интересов и конъюнктурной политики этих стран", которые все чаще участвуют в учениях НАТО и предоставляют свою территорию для подобных маневров."Это, конечно, не может не вызывать у нас вопросов. Вполне очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющегося в первую очередь военной структурой и точно не ставящего во главу угла оборонную повестку, а занимающегося как раз агрессивной деятельностью, - все это бы имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали адекватных ответных шагов с российской стороны", - отметила дипломат.

https://ria.ru/20211224/nato-1765318225.html

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765189413.html

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в мире, финляндия, швеция, мария захарова, россия