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НАТО пытается втянуть Финляндию и Швецию в орбиту интересов, заявили в МИД
НАТО пытается втянуть Финляндию и Швецию в орбиту интересов, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2021
НАТО пытается втянуть Финляндию и Швецию в орбиту интересов, заявили в МИД
Россия рассматривает как фактор стабильности политику Финляндии и Швеции неучастия в военных союзах, их присоединение к альянсу имело бы серьезные... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:57
2021-12-24T13:57
в мире
финляндия
швеция
мария захарова
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия рассматривает как фактор стабильности политику Финляндии и Швеции неучастия в военных союзах, их присоединение к альянсу имело бы серьезные военно-политические последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Проводимую Финляндией, Швецией традиционную политику неучастия в военных союзах наша сторона рассматривает как важный фактор обеспечения стабильности на севере Европы", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, вместе с тем РФ видит "целенаправленную работу НАТО по втягиванию в орбиту своих интересов и конъюнктурной политики этих стран", которые все чаще участвуют в учениях НАТО и предоставляют свою территорию для подобных маневров."Это, конечно, не может не вызывать у нас вопросов. Вполне очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющегося в первую очередь военной структурой и точно не ставящего во главу угла оборонную повестку, а занимающегося как раз агрессивной деятельностью, - все это бы имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали адекватных ответных шагов с российской стороны", - отметила дипломат.
https://ria.ru/20211224/nato-1765318225.html
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в мире, финляндия, швеция, мария захарова, россия
13:57 24.12.2021
 
НАТО пытается втянуть Финляндию и Швецию в орбиту интересов, заявили в МИД

Захарова: НАТО пытается втянуть Финляндию и Швецию в орбиту своих интересов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия рассматривает как фактор стабильности политику Финляндии и Швеции неучастия в военных союзах, их присоединение к альянсу имело бы серьезные военно-политические последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Проводимую Финляндией, Швецией традиционную политику неучастия в военных союзах наша сторона рассматривает как важный фактор обеспечения стабильности на севере Европы", - сказала она в ходе брифинга.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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По ее словам, вместе с тем РФ видит "целенаправленную работу НАТО по втягиванию в орбиту своих интересов и конъюнктурной политики этих стран", которые все чаще участвуют в учениях НАТО и предоставляют свою территорию для подобных маневров.
"Это, конечно, не может не вызывать у нас вопросов. Вполне очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющегося в первую очередь военной структурой и точно не ставящего во главу угла оборонную повестку, а занимающегося как раз агрессивной деятельностью, - все это бы имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали адекватных ответных шагов с российской стороны", - отметила дипломат.
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В миреФинляндияШвецияМария ЗахароваРоссия
 
 
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