https://ria.ru/20211224/nato-1765314286.html

В МИД получили предложение о проведении Совета Россия — НАТО в январе

В МИД получили предложение о проведении Совета Россия — НАТО в январе - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД получили предложение о проведении Совета Россия — НАТО в январе

Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:55

2021-12-24T12:55

2021-12-24T14:45

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы получили такое предложение (созвать совет Россия-НАТО на уровне послов). Это я могу подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, то есть как это можно было бы сделать. Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту о договоренностях о гарантии безопасности России, исключающие дальнейшие расширения альянса на Восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ", - сказала Захарова на брифинге.Как известно, в результате целенаправленных недружественных действий в отношении представительства России при НАТО, его нормальная деятельность стала невозможной и была приостановлена. Она добавила, что все российские дипломаты, сотрудники аппарата главного военного представителя вернулись на родину."С форматом, модальностями, сроками возможной встречи в рамках совета Россия-НАТО придется определяться с учетом всех этих обстоятельств. Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты", - заключила представитель МИД.

https://ria.ru/20211222/nato-1764983521.html

https://ria.ru/20211221/sovet-1764746173.html

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нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, мария захарова