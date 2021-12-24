12:55 24.12.2021 (обновлено: 14:45 24.12.2021)
В МИД получили предложение о проведении Совета Россия — НАТО в январе
Представитель МИД Захарова: Россия рассматривает предложение о Совете с НАТО в январе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы получили такое предложение (созвать совет Россия-НАТО на уровне послов). Это я могу подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, то есть как это можно было бы сделать. Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту о договоренностях о гарантии безопасности России, исключающие дальнейшие расширения альянса на Восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ", - сказала Захарова на брифинге.
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Как известно, в результате целенаправленных недружественных действий в отношении представительства России при НАТО, его нормальная деятельность стала невозможной и была приостановлена. Она добавила, что все российские дипломаты, сотрудники аппарата главного военного представителя вернулись на родину.
"С форматом, модальностями, сроками возможной встречи в рамках совета Россия-НАТО придется определяться с учетом всех этих обстоятельств. Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты", - заключила представитель МИД.