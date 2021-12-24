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В МИД получили предложение о проведении Совета Россия — НАТО в январе
В МИД получили предложение о проведении Совета Россия — НАТО в январе - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД получили предложение о проведении Совета Россия — НАТО в январе
Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:55
2021-12-24T14:45
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы получили такое предложение (созвать совет Россия-НАТО на уровне послов). Это я могу подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, то есть как это можно было бы сделать. Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту о договоренностях о гарантии безопасности России, исключающие дальнейшие расширения альянса на Восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ", - сказала Захарова на брифинге.Как известно, в результате целенаправленных недружественных действий в отношении представительства России при НАТО, его нормальная деятельность стала невозможной и была приостановлена. Она добавила, что все российские дипломаты, сотрудники аппарата главного военного представителя вернулись на родину."С форматом, модальностями, сроками возможной встречи в рамках совета Россия-НАТО придется определяться с учетом всех этих обстоятельств. Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты", - заключила представитель МИД.
https://ria.ru/20211222/nato-1764983521.html
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нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, мария захарова
12:55 24.12.2021 (обновлено: 14:45 24.12.2021)
 
В МИД получили предложение о проведении Совета Россия — НАТО в январе

Представитель МИД Захарова: Россия рассматривает предложение о Совете с НАТО в январе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы получили такое предложение (созвать совет Россия-НАТО на уровне послов). Это я могу подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, то есть как это можно было бы сделать. Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту о договоренностях о гарантии безопасности России, исключающие дальнейшие расширения альянса на Восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ", - сказала Захарова на брифинге.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 19:44
Боррель оценил предложения по проведению совета Россия — НАТО
Как известно, в результате целенаправленных недружественных действий в отношении представительства России при НАТО, его нормальная деятельность стала невозможной и была приостановлена. Она добавила, что все российские дипломаты, сотрудники аппарата главного военного представителя вернулись на родину.
"С форматом, модальностями, сроками возможной встречи в рамках совета Россия-НАТО придется определяться с учетом всех этих обстоятельств. Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты", - заключила представитель МИД.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 15:40
Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году
 
НАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреМария Захарова
 
 
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