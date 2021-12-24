https://ria.ru/20211224/nato-1765279566.html

Евросоюз не может быть альтернативой НАТО, заявил глава МИД Турции

Евросоюз не может быть альтернативой НАТО, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 24.12.2021

Евросоюз не может быть альтернативой НАТО, заявил глава МИД Турции

НАТО должна оставаться ключевым элементом евроатлантической безопасности, ЕС не является ее альтернативой, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:21

2021-12-24T10:21

2021-12-24T10:21

в мире

турция

евросоюз

нато

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. НАТО должна оставаться ключевым элементом евроатлантической безопасности, ЕС не является ее альтернативой, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Некоторые страны пытаются представить ЕС как альтернативу НАТО. Это неконструктивный и нереалистичный подход. Неделимость трансатлантической безопасности - наш фундаментальный принцип", - заявил Чавушоглу, выступая на заседании Академии международной безопасности в режиме видеоконференции.По его словам, альянс претерпевает трансформацию и пытается адаптироваться к новым реалиям, основное внимание при этом уделяется усилению "политического измерения" в рамках программы НАТО 2030. Турция, как страна, обладающая второй по мощи армией в НАТО и занимающая пятое место по числу участий в операциях и миссиях альянса, играет активную роль в этих усилиях, добавил Чавушоглу.

https://ria.ru/20211224/nato-1765271554.html

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в мире, турция, евросоюз, нато, мевлют чавушоглу