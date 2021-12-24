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Учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность, заявили в МИД
Учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2021
Учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность, заявили в МИД
Все учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:28
2021-12-24T09:32
в мире
украина
нато
россия
киев
андерс фог расмуссен
снг
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Все учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Он отметил, что в 2021 году на территории Украины прошли семь совместных маневров Киева и стран альянса, в том числе крупнейшие за четверть века Defender Europe. По словам Полищука, в 2022 году маневров будет уже девять, а количество задействованных в них военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом - до 64 тысяч, количество задействованных самолетов и вертолетов вырастет более чем в три раза - до 361, боевых кораблей - почти в 4 раза - до 256."Растут масштабы, территориальный охват и продолжительность совместных учений Украины и стран НАТО... Все учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность", - сказал Полищук.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211224/nato-1765271554.html
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в мире, украина, нато, россия, киев, андерс фог расмуссен, снг, верховная рада украины, алексей полищук
09:28 24.12.2021 (обновлено: 09:32 24.12.2021)
 
Учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность, заявили в МИД

В МИД заявили, что все учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Все учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Он отметил, что в 2021 году на территории Украины прошли семь совместных маневров Киева и стран альянса, в том числе крупнейшие за четверть века Defender Europe. По словам Полищука, в 2022 году маневров будет уже девять, а количество задействованных в них военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом - до 64 тысяч, количество задействованных самолетов и вертолетов вырастет более чем в три раза - до 361, боевых кораблей - почти в 4 раза - до 256.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
09:23
НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России, заявили в МИД
"Растут масштабы, территориальный охват и продолжительность совместных учений Украины и стран НАТО... Все учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность", - сказал Полищук.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 02:02
"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
 
В миреУкраинаНАТОРоссияКиевАндерс Фог РасмуссенСНГВерховная Рада УкраиныАлексей Полищук
 
 
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