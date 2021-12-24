https://ria.ru/20211224/nato-1765271554.html

НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России, заявили в МИД

НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2021

НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России, заявили в МИД

НАТО во главе с США превращает Украину в военный плацдарм против России, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:23

2021-12-24T09:23

2021-12-24T10:06

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. НАТО во главе с США превращает Украину в военный плацдарм против России, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."К сожалению, начиная с 2014 года мы наблюдаем, как страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины, методично осваивают ее территорию, превращая в военный плацдарм против России", - сказал Полищук.Он отметил, что за 7 лет американцы оказали Киеву военной помощи на 2,5 миллиарда долларов, в том числе в 2021 году более чем на 400 миллионов, а в 2022 году Вашингтон планирует выделить Киеву еще 300 миллионов долларов, из которых 75 миллионов – на летальные вооружения.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/putin-1765228672.html

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