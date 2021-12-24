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Вечорко назвал последнюю волну коронавируса одной из самых напряженных
Вечорко назвал последнюю волну коронавируса одной из самых напряженных - РИА Новости, 24.12.2021
Вечорко назвал последнюю волну коронавируса одной из самых напряженных
Последняя волна коронавируса – одна из самых напряженных, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T03:36
2021-12-24T03:36
2021-12-24T03:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
валерий вечорко
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Последняя волна коронавируса – одна из самых напряженных, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко.При этом он отметил, что благодаря введению нерабочих дней, массовому экспресс-тестированию распространение инфекции и количество заражений удалось снизить."Я уже не раз говорил, что вакцинация – это на сегодня цивилизованный и эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями. Вакцина по сути спасла человечество от многих болезней, именно массовая вакцинация избавила мир от оспы. Как можно к этому относиться? Только положительно", - добавил врач.
https://ria.ru/20211223/putin-1765087197.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
Вечорко назвал последнюю волну коронавируса одной из самых напряженных
Главврач Вечорко назвал последнюю волну коронавируса одной из самых напряженных