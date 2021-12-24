https://ria.ru/20211224/nagrady-1765416892.html

Ольга Любимова вручила награды 24 деятелям культуры

Ольга Любимова вручила награды 24 деятелям культуры - РИА Новости, 24.12.2021

Ольга Любимова вручила награды 24 деятелям культуры

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные и ведомственные награды 24 деятелям культуры и искусства в Атриуме Большого театра в пятницу — в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T20:42

2021-12-24T20:42

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культура

общество

александр антонов

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные и ведомственные награды 24 деятелям культуры и искусства в Атриуме Большого театра в пятницу — в число награждённых вошли художник-мультипликатор Александр Петров, поэт Илья Резник и артистка театра Татьяна Веденеева, сообщает пресс-служба ведомства."Особенно приятно вручать награды, когда совсем немного осталось до наших любимых праздников и когда в предновогоднюю суету есть возможность поздравить еще и с заслуженными наградами, сказать спасибо за ваш труд и неравнодушие к своему делу", - цитирует пресс-служба Любимову.Нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации "За вклад в российскую культуру" получил режиссер анимационного кино, член Союза кинематографистов России Александр Петров.Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден поэт Илья Резник, а Орден Дружбы был вручен артисту Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Борису Василевскому и художественному руководителю-директору "Дома романса" Галине Преображенской. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили артистки Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Веселкина и Елена Галибина.Почетное звание "Заслуженный артист РФ" присвоено артистке Московского театра "Школа современной пьесы" Татьяне Веденеевой, артисту-вокалисту Московского государственного академического театра оперетты Петру Борисенко, директору-художественному руководителю Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Людмилы Зыкиной Дмитрию Дмитриенко, артисту Государственного академического Малого театра России Алексею Дубровскому, артистке Московского драматического театра им. Константина Станиславского Татьяне Майст и артистке Центра театра и кино на Поварской Алисе Призняковой.Почетного звания "Заслуженный работник культуры РФ" были удостоены заведующий отделом ГМИИ им. Александра Пушкина Игорь Бородин, преподаватель Детской школы искусства им. Игоря Стравинского Татьяна Гордеева, преподаватель Детской музыкальной школы им. Эмиля Гилельса Людмила Зуева, преподаватель Музыкального училища имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных Елена Колмакова, ученый секретарь Государственного биологического музея им. Климента Тимирязева Марина Куликова и декан факультета Московской государственной академии хореографии Елена Куракина.Почетное звание "Заслуженный художник РФ" присвоено художнику-графику Александру Антонову. Почетную грамоту Президента РФ вручили секретарю Союза художников России Константину Кузьминых.Благодарностью Президента РФ был отмечен коллектив киностудии "Союзмультфильм" — награду из рук министра приняла председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева. Также Благодарности получили артист-вокалист Московского музыкального театра для детей и молодежи "Экспромт" Александр Аксенов, президент Московской дирекции фестивально-концертных проектов авторской песни "Стольный Град" Михаил Грушин, директору и Государственного института искусствознания Наталия Сиповская.

https://ria.ru/20211217/kino-1764216833.html

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общество, александр антонов, александр пушкин, игорь стравинский, алиса, союзмультфильм, ромэн , россия